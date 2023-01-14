В Молдавии упали обломки ракеты

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Обломки ракеты упали в Молдавии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У села Ларга в Бричанском районе Молдавии, расположенном на границе с Украиной упали обломки ракеты. Об этом сообщили в молдавском Министерстве внутренних дел.

В конце декабря 2022 года на территории Белоруссии, граничащей с Украиной, упал обломок украинской ракеты C-300. Белорусский лидер Александр Лукашенко был сразу же проинформирован об инциденте.

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У села Ларга в Бричанском районе Молдавии, расположенном на границе с Украиной упали обломки ракеты. Об этом сообщили в молдавском Министерстве внутренних дел. В конце декабря 2022 года на территории Белоруссии, граничащей с Украиной, упал обломок украинской ракеты C-300. Белорусский лидер Александр Лукашенко был сразу же проинформирован об инциденте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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