14 января 2023

В Белом доме допустили взятие Европы Россией

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, милитари, армия, оружие, танки, милитаризация, танк, z войска, армия россии
Чисто теоретически, российская армия сейчас могла бы с легкостью захватить и удержать всю Европу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны НАТО поставками вооружений Киеву сократили собственные запасы оружия настолько, что теоретически российская армия могла бы с легкостью захватить и удержать всю Европу. Об этом заявил сотрудник Белого дома, работавший в команде Рональда Рейгана, Пол Крейг Робертс.

«Судя по всему, это будет война без объявления войны НАТО. Если все обещанное вооружение будет доставлено Киеву, то НАТО и США останутся без боеспособности, за исключением Украины, где это оружие будет размещено. Россия могла бы просто пересечь оставшиеся без оружия Прибалтику и Финляндию, обойти Германию, через нее попасть во Францию, а оттуда — в Сербию, отрезав и окружив Восточную и Западную Европу», — приводит слова Робертса сайт Белого дома.

В то же время Робертс предостерег о том, что такие действия России означали бы начало ее вооруженного конфликта непосредственно с НАТО. В этом случае США пришлось бы использовать свое последнее средство — ядерное оружие.

Между тем, как писало URA.RU, США считают НЛО секретным оружием России. Об этом рассказал отставной российский разведчик, ветеран войны в Афганистане Анатолий Матвийчук.

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Страны НАТО поставками вооружений Киеву сократили собственные запасы оружия настолько, что теоретически российская армия могла бы с легкостью захватить и удержать всю Европу. Об этом заявил сотрудник Белого дома, работавший в команде Рональда Рейгана, Пол Крейг Робертс. «Судя по всему, это будет война без объявления войны НАТО. Если все обещанное вооружение будет доставлено Киеву, то НАТО и США останутся без боеспособности, за исключением Украины, где это оружие будет размещено. Россия могла бы просто пересечь оставшиеся без оружия Прибалтику и Финляндию, обойти Германию, через нее попасть во Францию, а оттуда — в Сербию, отрезав и окружив Восточную и Западную Европу», — приводит слова Робертса сайт Белого дома. В то же время Робертс предостерег о том, что такие действия России означали бы начало ее вооруженного конфликта непосредственно с НАТО. В этом случае США пришлось бы использовать свое последнее средство — ядерное оружие. Между тем, как писало URA.RU, США считают НЛО секретным оружием России. Об этом рассказал отставной российский разведчик, ветеран войны в Афганистане Анатолий Матвийчук.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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