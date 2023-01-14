В Белом доме допустили взятие Европы Россией

15 января 2023 в 00:31 Размер текста - 17 +

Чисто теоретически, российская армия сейчас могла бы с легкостью захватить и удержать всю Европу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны НАТО поставками вооружений Киеву сократили собственные запасы оружия настолько, что теоретически российская армия могла бы с легкостью захватить и удержать всю Европу. Об этом заявил сотрудник Белого дома, работавший в команде Рональда Рейгана, Пол Крейг Робертс. «Судя по всему, это будет война без объявления войны НАТО. Если все обещанное вооружение будет доставлено Киеву, то НАТО и США останутся без боеспособности, за исключением Украины, где это оружие будет размещено. Россия могла бы просто пересечь оставшиеся без оружия Прибалтику и Финляндию, обойти Германию, через нее попасть во Францию, а оттуда — в Сербию, отрезав и окружив Восточную и Западную Европу», — приводит слова Робертса сайт Белого дома. В то же время Робертс предостерег о том, что такие действия России означали бы начало ее вооруженного конфликта непосредственно с НАТО. В этом случае США пришлось бы использовать свое последнее средство — ядерное оружие. Между тем, как писало URA.RU, США считают НЛО секретным оружием России. Об этом рассказал отставной российский разведчик, ветеран войны в Афганистане Анатолий Матвийчук.

Страны НАТО поставками вооружений Киеву сократили собственные запасы оружия настолько, что теоретически российская армия могла бы с легкостью захватить и удержать всю Европу. Об этом заявил сотрудник Белого дома, работавший в команде Рональда Рейгана, Пол Крейг Робертс. «Судя по всему, это будет война без объявления войны НАТО. Если все обещанное вооружение будет доставлено Киеву, то НАТО и США останутся без боеспособности, за исключением Украины, где это оружие будет размещено. Россия могла бы просто пересечь оставшиеся без оружия Прибалтику и Финляндию, обойти Германию, через нее попасть во Францию, а оттуда — в Сербию, отрезав и окружив Восточную и Западную Европу», — приводит слова Робертса сайт Белого дома. В то же время Робертс предостерег о том, что такие действия России означали бы начало ее вооруженного конфликта непосредственно с НАТО. В этом случае США пришлось бы использовать свое последнее средство — ядерное оружие. Между тем, как писало URA.RU, США считают НЛО секретным оружием России. Об этом рассказал отставной российский разведчик, ветеран войны в Афганистане Анатолий Матвийчук.