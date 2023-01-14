Полковник Матвийчук: США считают НЛО секретным оружием России

14 января 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

США 50 лет обвиняет Россию из-за НЛО, считает Анатолий Матвийчук Фото: Анна Майорова © URA.RU США считает, что НЛО — это секретное оружие России и Китая. Об этом в беседе с URA.RU рассказал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Американцы на протяжении последних 50 лет все время гоняются за НЛО. Они обвиняли в нем то Советский Союз, то РФ. Думаю, то, что они пытаются списать это на Китай и Россию, — это пропагандистская шумиха. С точки зрения: „вот она, русская опасность, давайте с ней бороться“», — объяснил Анатолий Матвийчук. Полковник в отставке подчеркнул, что США давно занимаются темой изучения НЛО, но пока никаких неопознанных летательных объектов они так и не нашли. «Дело в том, что есть у них направление, есть испытательный полигон, где периодически что-то появляется. Но, как доказывалось, это все-таки были атмосферные явления, которые поддаются объяснению. Никаких НЛО они пока не нашли», — добавил Матвийчук. Ранее офис Директора национальной разведки (ODNI) США опубликовал отчет о зафиксированных на территории страны более 500 случаев появления НЛО. Разведка отметила, что количество упоминаний растет из-за понимания возможных угроз, которые могут представлять аномалии для безопасности полетов или с точки зрения враждебных действий.

США считает, что НЛО — это секретное оружие России и Китая. Об этом в беседе с URA.RU рассказал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Американцы на протяжении последних 50 лет все время гоняются за НЛО. Они обвиняли в нем то Советский Союз, то РФ. Думаю, то, что они пытаются списать это на Китай и Россию, — это пропагандистская шумиха. С точки зрения: „вот она, русская опасность, давайте с ней бороться“», — объяснил Анатолий Матвийчук. Полковник в отставке подчеркнул, что США давно занимаются темой изучения НЛО, но пока никаких неопознанных летательных объектов они так и не нашли. «Дело в том, что есть у них направление, есть испытательный полигон, где периодически что-то появляется. Но, как доказывалось, это все-таки были атмосферные явления, которые поддаются объяснению. Никаких НЛО они пока не нашли», — добавил Матвийчук. Ранее офис Директора национальной разведки (ODNI) США опубликовал отчет о зафиксированных на территории страны более 500 случаев появления НЛО. Разведка отметила, что количество упоминаний растет из-за понимания возможных угроз, которые могут представлять аномалии для безопасности полетов или с точки зрения враждебных действий.