Полковник Матвийчук: США считают НЛО секретным оружием России

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США 50 лет обвиняет Россию из-за НЛО, считает Анатолий Матвийчук Фото:

США считает, что НЛО — это секретное оружие России и Китая. Об этом в беседе с URA.RU рассказал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Американцы на протяжении последних 50 лет все время гоняются за НЛО. Они обвиняли в нем то Советский Союз, то РФ. Думаю, то, что они пытаются списать это на Китай и Россию, — это пропагандистская шумиха. С точки зрения: „вот она, русская опасность, давайте с ней бороться“», — объяснил Анатолий Матвийчук.

Полковник в отставке подчеркнул, что США давно занимаются темой изучения НЛО, но пока никаких неопознанных летательных объектов они так и не нашли. «Дело в том, что есть у них направление, есть испытательный полигон, где периодически что-то появляется. Но, как доказывалось, это все-таки были атмосферные явления, которые поддаются объяснению. Никаких НЛО они пока не нашли», — добавил Матвийчук.

Ранее офис Директора национальной разведки (ODNI) США опубликовал отчет о зафиксированных на территории страны более 500 случаев появления НЛО. Разведка отметила, что количество упоминаний растет из-за понимания возможных угроз, которые могут представлять аномалии для безопасности полетов или с точки зрения враждебных действий.

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США считает, что НЛО — это секретное оружие России и Китая. Об этом в беседе с URA.RU рассказал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Американцы на протяжении последних 50 лет все время гоняются за НЛО. Они обвиняли в нем то Советский Союз, то РФ. Думаю, то, что они пытаются списать это на Китай и Россию, — это пропагандистская шумиха. С точки зрения: „вот она, русская опасность, давайте с ней бороться“», — объяснил Анатолий Матвийчук. Полковник в отставке подчеркнул, что США давно занимаются темой изучения НЛО, но пока никаких неопознанных летательных объектов они так и не нашли. «Дело в том, что есть у них направление, есть испытательный полигон, где периодически что-то появляется. Но, как доказывалось, это все-таки были атмосферные явления, которые поддаются объяснению. Никаких НЛО они пока не нашли», — добавил Матвийчук. Ранее офис Директора национальной разведки (ODNI) США опубликовал отчет о зафиксированных на территории страны более 500 случаев появления НЛО. Разведка отметила, что количество упоминаний растет из-за понимания возможных угроз, которые могут представлять аномалии для безопасности полетов или с точки зрения враждебных действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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