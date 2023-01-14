В поселке Белоярский (Свердловская область) спасатели эвакуировали 16 человек, в том числе пятерых детей по лестничным маршам из горящей квартиры на втором этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«На площади четыре квадратных метра повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного дома. Звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены 16 человек, в том числе пять детей», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Кроме этого, до прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались восемь человек. Пожар произошел примерно в 17 часов 14 января, на месте происшествия работали 16 спасателей и пять пожарных машин.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
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В поселке Белоярский (Свердловская область) спасатели эвакуировали 16 человек, в том числе пятерых детей по лестничным маршам из горящей квартиры на втором этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади четыре квадратных метра повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного дома. Звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены 16 человек, в том числе пять детей», — рассказали в пресс-службе ведомства. Кроме этого, до прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались восемь человек. Пожар произошел примерно в 17 часов 14 января, на месте происшествия работали 16 спасателей и пять пожарных машин.