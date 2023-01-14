В Кургане назвали медработников, кому компенсируют расходы на аренду жилья

В Кургане утвердили список врачей, кто получит компенсацию за аренду жилья

В списке врачей, кому компенсируют расходы на аренду жилья, 31 должность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане озвучили перечень должностей медицинских работников, кому в этом году компенсируют затраты на аренду жилья в повышенном размере. В списке 31 должность. В нем фигурируют онколог, кардиолог, стоматолог. Документ, подписанный директором департамента здравоохранения Курганской области Алексеем Сигидаевым, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить перечень должностей медицинских работников с высшим медицинским образованием медицинских организаций Курганской области, при замещении которых производится выплата частичной компенсации расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилого помещения, в повышенном размере в 2023 году, согласно приложению к настоящему приказу. Наименование должности: врач-акушер-гинеколог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-детский хирург, врач-инфекционист, врач-кардиолог, врач клинической лабораторной диагностики, врач-невролог, врач общей практики», — указано в документе.

В перечне также фигурируют травматолог, уролог, фтизиатр, сердечно-сосудистый хирур, эндокринолог. В этом году критерий для включения в список медработников с высшим образованием, кому полагается материальная компенсация, — укомплектованность медорганизации сотрудниками по этим специальностям менее 70% утвержденного штатного расписания, уточняется в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что медработники Кургана в этом году получат специальные выплаты от социального фонда. Деньги начнут выплачивать в конце февраля, к этому времени в медучреждениях должны сформировать реестр получателей поддержки.