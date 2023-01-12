Курганские медики получат специальные выплаты от Соцфонда

Первые доплаты медики Курганской области получат в конце февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганским медикам начнут выплачивать специальную социальную выплату в конце февраля 2023 года, после того как больницы сформируют реестр получателей поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Курганской области.

«Отделение Соцфонда по Курганской области в феврале начнет предоставлять специальную социальную выплату медицинским работникам, после того как организации здравоохранения сформируют реестры специалистов, имеющих право на такую поддержку. Размер выплаты составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей, в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации», — говорится в сообщении ведомства.

В отделении СФ уточнили, что перечислят выплату в течение семи рабочих дней после того, как медицинская организация сформирует и представит в фонд реестр работников. Медработникам не нужно писать заявлений для получения новой выплаты. Первые зачисления за январь поступят врачам в конце февраля. По итогам каждого месяца медицинские организации обязаны формировать электронный реестр работников, имеющих право на получение поддержки. В реестре будет указан размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана.

Специальная доплата для медицинских работников введена постановлением правительства РФ с января 2023 года. Она положена медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Глава правительства Михаил Мишустин поручил проконтролировать процесс соцвыплат медикам.