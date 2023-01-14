Жители ЯНАО массово жалуются на проблемы со связью

Перебои со связью наблюдаются несколько дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Муравленко и Губкинского (ЯНАО) пожаловались на перебои со связью у оператора «Мегафон». Об этом они рассказали в соцсети «ВКонтакте».

«У меня одного связь от „МегаФон“ моросит, или есть еще счастливчики?», — поделился анонимный автор в группе «Губкинский.Ком». Юлия Невечеря прокомментировала, что общаться по телефону невозможно, разговор постоянно прерывается. «Третий день, просто не связь, а мучение», — добавила Ольга Вахрушева. Жители Губкинского сообщают и о проблемах с мобильным интернетом. «Интернет на 3G еле тянет, и в поддержку звонили, у них один ответ — перезагрузите устройство», — поделилась Оксана Кирпач. По их словам, перебои длятся третий день.

«Кто знает, что происходит с сотовой связью «Мегафон», — написала в группе «Муравленко Online | Новости города» Ольга Вахитова. Татьяна Осипова поделилась, что ее интересует тот же вопрос. «Десять секунд разговора и вызов завершен или пишет сервис недоступен», — добавила она. «Да ужас», — прокомментировала пост Наталья Москвина.

В пресс-службу компании «Мегафон» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен.

Ранее на перебои жаловались жители Салехарда. Представители сотового оператора Yota пояснили, что связь плохо ловила из-за неисправности на вышке.