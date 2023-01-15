15 января 2023

Белоруссия просит РФ дать отсрочку по многомиллиардным долгам

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, флаг, флаг белоруссии, белорусский флаг
Минск больше не просит у Москвы денег, власти хотят отсрочки по многомиллиардным долгам Фото:

Белоруссия не планирует новых заимствований у России, обсуждается возможность рефинансирования долга. Об этом 15 января заявил белорусский министр финансов Юрий Селиверстов.

«Идет речь не об увеличении заимствований, а о рефинансировании тех долгов, которые у нас уже были», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь-1». Запись трансляции опубликована на Youtube-канале «АТН: новости Беларуси и мира». Также отмечается, что Минфин Белоруссии планирует создать наднациональный налоговый комитет вместе с Россией в 2023 году.

Беларусь стала самым крупным должником России, обогнав Бангладеш и Индию, об этом свидетельствует данные Всемирного банка за 2021 год. За прошлый год задолженность Минска перед Москвой увеличилась на 1,9%, общая сумма достигла 8,5 млрд долларов. В начале января белорусский президент Александр Лукашенко заявил о балансе в отношениях Белоруссии с Россией и Украиной. Он ответил, что Минск поддерживает Россию, но при этом помогает беженцам из Украины.

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Белоруссия не планирует новых заимствований у России, обсуждается возможность рефинансирования долга. Об этом 15 января заявил белорусский министр финансов Юрий Селиверстов. «Идет речь не об увеличении заимствований, а о рефинансировании тех долгов, которые у нас уже были», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь-1». Запись трансляции опубликована на Youtube-канале «АТН: новости Беларуси и мира». Также отмечается, что Минфин Белоруссии планирует создать наднациональный налоговый комитет вместе с Россией в 2023 году. Беларусь стала самым крупным должником России, обогнав Бангладеш и Индию, об этом свидетельствует данные Всемирного банка за 2021 год. За прошлый год задолженность Минска перед Москвой увеличилась на 1,9%, общая сумма достигла 8,5 млрд долларов. В начале января белорусский президент Александр Лукашенко заявил о балансе в отношениях Белоруссии с Россией и Украиной. Он ответил, что Минск поддерживает Россию, но при этом помогает беженцам из Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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