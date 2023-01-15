Белоруссия просит РФ дать отсрочку по многомиллиардным долгам

15 января 2023 в 23:47 Размер текста - 17 +

Минск больше не просит у Москвы денег, власти хотят отсрочки по многомиллиардным долгам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Белоруссия не планирует новых заимствований у России, обсуждается возможность рефинансирования долга. Об этом 15 января заявил белорусский министр финансов Юрий Селиверстов. «Идет речь не об увеличении заимствований, а о рефинансировании тех долгов, которые у нас уже были», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь-1». Запись трансляции опубликована на Youtube-канале «АТН: новости Беларуси и мира» . Также отмечается, что Минфин Белоруссии планирует создать наднациональный налоговый комитет вместе с Россией в 2023 году. Беларусь стала самым крупным должником России, обогнав Бангладеш и Индию, об этом свидетельствует данные Всемирного банка за 2021 год. За прошлый год задолженность Минска перед Москвой увеличилась на 1,9%, общая сумма достигла 8,5 млрд долларов. В начале января белорусский президент Александр Лукашенко заявил о балансе в отношениях Белоруссии с Россией и Украиной. Он ответил, что Минск поддерживает Россию, но при этом помогает беженцам из Украины.

Белоруссия не планирует новых заимствований у России, обсуждается возможность рефинансирования долга. Об этом 15 января заявил белорусский министр финансов Юрий Селиверстов. «Идет речь не об увеличении заимствований, а о рефинансировании тех долгов, которые у нас уже были», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь-1». Запись трансляции опубликована на Youtube-канале «АТН: новости Беларуси и мира». Также отмечается, что Минфин Белоруссии планирует создать наднациональный налоговый комитет вместе с Россией в 2023 году. Беларусь стала самым крупным должником России, обогнав Бангладеш и Индию, об этом свидетельствует данные Всемирного банка за 2021 год. За прошлый год задолженность Минска перед Москвой увеличилась на 1,9%, общая сумма достигла 8,5 млрд долларов. В начале января белорусский президент Александр Лукашенко заявил о балансе в отношениях Белоруссии с Россией и Украиной. Он ответил, что Минск поддерживает Россию, но при этом помогает беженцам из Украины.