Лукашенко заявил о балансе в отношениях Белоруссии с Россией и Украиной

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Визит в Казахстан. Заседание ВЕЭС. 14 − 16 октября 2015 г., лукашенко александр
Александр Лукашенко рассказал, как Белоруссия поддерживает Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Белоруссия поддерживает Россию, но при этом помогает беженцам из Украины. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время посещения храма в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря.

«Мы не только помогаем нашим русским братьям, россиянам, я это никогда не скрывал. И вчерашний мой визит к военным, к российским военным, не скрывая говорит о том, что мы поддерживали и поддерживаем наших братьев», — цитирует «Белта» Лукашенко.

По его словам, Белоруссия не забывает о жителях Украины. В страну приехали около 10 тысяч беженцев, отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко договорился с президентом России Владимиром Путиным об усилении военного сотрудничества, передает ОТР. По словам Путина, белорусских летчиков обучат летать с ядерными боезарядами. Задачей совместной группировки двух стран является сдерживание Запада и обучение военнослужащих, сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

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Белоруссия поддерживает Россию, но при этом помогает беженцам из Украины. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время посещения храма в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря. «Мы не только помогаем нашим русским братьям, россиянам, я это никогда не скрывал. И вчерашний мой визит к военным, к российским военным, не скрывая говорит о том, что мы поддерживали и поддерживаем наших братьев», — цитирует «Белта» Лукашенко. По его словам, Белоруссия не забывает о жителях Украины. В страну приехали около 10 тысяч беженцев, отметил Лукашенко. Ранее Лукашенко договорился с президентом России Владимиром Путиным об усилении военного сотрудничества, передает ОТР. По словам Путина, белорусских летчиков обучат летать с ядерными боезарядами. Задачей совместной группировки двух стран является сдерживание Запада и обучение военнослужащих, сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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