Лукашенко заявил о балансе в отношениях Белоруссии с Россией и Украиной

07 января 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко рассказал, как Белоруссия поддерживает Украину Фото: Официальное интернет-представительство Президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белоруссия поддерживает Россию, но при этом помогает беженцам из Украины. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время посещения храма в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря. «Мы не только помогаем нашим русским братьям, россиянам, я это никогда не скрывал. И вчерашний мой визит к военным, к российским военным, не скрывая говорит о том, что мы поддерживали и поддерживаем наших братьев», — цитирует « Белта » Лукашенко. По его словам, Белоруссия не забывает о жителях Украины. В страну приехали около 10 тысяч беженцев, отметил Лукашенко. Ранее Лукашенко договорился с президентом России Владимиром Путиным об усилении военного сотрудничества, передает ОТР. По словам Путина, белорусских летчиков обучат летать с ядерными боезарядами. Задачей совместной группировки двух стран является сдерживание Запада и обучение военнослужащих, сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

Белоруссия поддерживает Россию, но при этом помогает беженцам из Украины. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время посещения храма в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря. «Мы не только помогаем нашим русским братьям, россиянам, я это никогда не скрывал. И вчерашний мой визит к военным, к российским военным, не скрывая говорит о том, что мы поддерживали и поддерживаем наших братьев», — цитирует «Белта» Лукашенко. По его словам, Белоруссия не забывает о жителях Украины. В страну приехали около 10 тысяч беженцев, отметил Лукашенко. Ранее Лукашенко договорился с президентом России Владимиром Путиным об усилении военного сотрудничества, передает ОТР. По словам Путина, белорусских летчиков обучат летать с ядерными боезарядами. Задачей совместной группировки двух стран является сдерживание Запада и обучение военнослужащих, сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.