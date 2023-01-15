Президент Хорватии: НАТО ведет войну против РФ на Украине

16 января 2023 в 01:11 Размер текста - 17 +

НАТО использует Украину для прокси-войны с РФ, считает Зоран Миланович Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Североатлантический альянс использует Украину в качестве страны, через которую ведет войну с Россией. Такое заявление сделал президент Хорватии Зоран Миланович. «Вашингтон и НАТО ведут опосредованную войну против России через Украину», — передает газета Istra24 слова Милановича. Он отметил, что Хорватия не согласна с политикой Запада на Украине, которая использует страну для прокси-войны с РФ. По его словам, санкции против РФ не помогут в решении конфликта на Украине. «Санкции — это ерунда и мы ими ничего не добьемся», — добавил политик. Ранее немецкий журнал Der Spiegel заявил, что Россию в 2023 году ждет война с НАТО из-за специальной военной операции на Украине. При этом американская газета Los Angeles Times считает, что альянс постарается избежать конфронтации с президентом РФ Владимиром Путиным из-за возможных ответных мер. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Североатлантический альянс использует Украину в качестве страны, через которую ведет войну с Россией. Такое заявление сделал президент Хорватии Зоран Миланович. «Вашингтон и НАТО ведут опосредованную войну против России через Украину», — передает газета Istra24 слова Милановича. Он отметил, что Хорватия не согласна с политикой Запада на Украине, которая использует страну для прокси-войны с РФ. По его словам, санкции против РФ не помогут в решении конфликта на Украине. «Санкции — это ерунда и мы ими ничего не добьемся», — добавил политик. Ранее немецкий журнал Der Spiegel заявил, что Россию в 2023 году ждет война с НАТО из-за специальной военной операции на Украине. При этом американская газета Los Angeles Times считает, что альянс постарается избежать конфронтации с президентом РФ Владимиром Путиным из-за возможных ответных мер. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.