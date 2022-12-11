Los Angeles Times: НАТО боится жесткого ответа от Путина из-за Украины

11 декабря 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

НАТО старается избежать пересечения границ, которые Путин мог бы рассматривать как «красные линии» Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО старается избежать конфронтации с президентом России Владимиром Путиным, чтобы не получить от него жестких ответных мер. Об этом написали в Los Angeles Times. «Цель [НАТО] состоит в том, чтобы избежать пересечения каких-либо границ, которые президент России Владимир Путин мог бы рассматривать как „красные линии“ — действия, которые могут спровоцировать его на ответные меры против Запада», — пишет издание . В статье заявили, что по этой причине на территории Украины нет войск альянса, в воздушном пространстве Незалежной нет самолетов НАТО, также организация не поставляет Киеву оружие, которое могло бы нанести удар в тыл РФ. Автор подчеркнул, что США ведут себя осторожнее других стран Североатлантического альянса. Администрация президента США Джо Байдена неоднократно отклоняла запросы Киева на поставки армейской тактической ракетной системе, усовершенствованной ракете класса «земля-земля» с дальностью почти 200 миль (321 километра). Причиной тому стали опасения, что ВСУ откроют огонь за пределами украинской границы. «Предоставление ракет ATACMS может привести к движению по дороге к Третьей мировой войне», — сказал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. После начала спецоперации НАТО активно вмешивается в конфликт, поставляя на Украину вооружение. Позже глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Североатлантический альянс занимается исключительно обороной и не хочет столкновения с РФ. Однако из-за атак ВСУ по российским аэродромам появилось мнение, что НАТО хочет развязать войну с Россией. Об этом сообщили на сайте Международного комитета Четвертого Интернационала (World Socialist Web Site). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

НАТО старается избежать конфронтации с президентом России Владимиром Путиным, чтобы не получить от него жестких ответных мер. Об этом написали в Los Angeles Times. «Цель [НАТО] состоит в том, чтобы избежать пересечения каких-либо границ, которые президент России Владимир Путин мог бы рассматривать как „красные линии“ — действия, которые могут спровоцировать его на ответные меры против Запада», — пишет издание. В статье заявили, что по этой причине на территории Украины нет войск альянса, в воздушном пространстве Незалежной нет самолетов НАТО, также организация не поставляет Киеву оружие, которое могло бы нанести удар в тыл РФ. Автор подчеркнул, что США ведут себя осторожнее других стран Североатлантического альянса. Администрация президента США Джо Байдена неоднократно отклоняла запросы Киева на поставки армейской тактической ракетной системе, усовершенствованной ракете класса «земля-земля» с дальностью почти 200 миль (321 километра). Причиной тому стали опасения, что ВСУ откроют огонь за пределами украинской границы. «Предоставление ракет ATACMS может привести к движению по дороге к Третьей мировой войне», — сказал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. После начала спецоперации НАТО активно вмешивается в конфликт, поставляя на Украину вооружение. Позже глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Североатлантический альянс занимается исключительно обороной и не хочет столкновения с РФ. Однако из-за атак ВСУ по российским аэродромам появилось мнение, что НАТО хочет развязать войну с Россией. Об этом сообщили на сайте Международного комитета Четвертого Интернационала (World Socialist Web Site).