Роскомнадзор выявил первые сотни сайтов с пропагандой ЛГБТ

«Ведомости»: Роскомнадзор выявил более 300 сайтов с пропагандой ЛГБТ

16 января 2023 в 03:48 Размер текста - 17 +

Запрещается реклама с символикой ЛГБТ, под запрет попадают сайты, книги и аудиовизуальные сервисы Фото: Владимир Андреев © URA.RU С первых чисел декабря 2022 года, когда в силу вступил закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды в России, Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 306 сайтов такой тематики. Об этом сообщил представитель ведомства. «Основная часть блокировок пришлась на последнюю неделю декабря и начало 2023 года. Причем еще на 22 декабря прошлого года было выявлено лишь 79 таких ресурсов», — сообщают «Ведомости» ссылаясь на официального представителя ведомства. Закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола вступил в силу в России с 6 декабря 2022 года. Применительно к Интернету закон предписывает блокировку сайтов, которые пропагандируют ЛГБТ. Такие сайты вносятся в реестр запрещенных и впоследствии блокируются, если их владельцы самостоятельно не удалят противоправный контент. Как писало URA.RU теперь в РФ кинотеатрам запрещается выдача прокатного удостоверения на фильмы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, а также выставляющие смену пола в положительном ключе. Запрещается и реклама с такой символикой, также под запрет попадают книги и аудиовизуальные сервисы. За несоблюдение новых законодательных требований в России установлена административная ответственность по трем статьям. Максимальная санкция по самой «тяжелой» из них (пропаганде педофилии), устанавливается в виде штрафа размером 800 тысяч рублей для российских физлиц и до 10 миллионов для юридических лиц и иностранных граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С первых чисел декабря 2022 года, когда в силу вступил закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды в России, Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 306 сайтов такой тематики. Об этом сообщил представитель ведомства. «Основная часть блокировок пришлась на последнюю неделю декабря и начало 2023 года. Причем еще на 22 декабря прошлого года было выявлено лишь 79 таких ресурсов», — сообщают «Ведомости» ссылаясь на официального представителя ведомства. Закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола вступил в силу в России с 6 декабря 2022 года. Применительно к Интернету закон предписывает блокировку сайтов, которые пропагандируют ЛГБТ. Такие сайты вносятся в реестр запрещенных и впоследствии блокируются, если их владельцы самостоятельно не удалят противоправный контент. Как писало URA.RU теперь в РФ кинотеатрам запрещается выдача прокатного удостоверения на фильмы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, а также выставляющие смену пола в положительном ключе. Запрещается и реклама с такой символикой, также под запрет попадают книги и аудиовизуальные сервисы. За несоблюдение новых законодательных требований в России установлена административная ответственность по трем статьям. Максимальная санкция по самой «тяжелой» из них (пропаганде педофилии), устанавливается в виде штрафа размером 800 тысяч рублей для российских физлиц и до 10 миллионов для юридических лиц и иностранных граждан.