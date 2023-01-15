15 января 2023

Депутат ЕП объяснил, для чего США создали НАТО

Депутат ЕП от Ирландии: США создали НАТО, чтобы подчинить страны Европы
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва, нато, nato
Политики должны представлять интересы своих народов, отметил Мик Уоллес Фото:

Североатлантический альянс был создан США для подчинения себе европейских стран. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в своих соцсетях.

«НАТО был сформирован США, чтобы держать страны Европы в подчинении американскому империализму», — написал Уоллес в своем twitter-аккаунте. Депутат Европарламента призвал политиков представлять интересы своих народов, вместо выполнения требований Североатлантического альянса.

Ранее в Кремле заявили, что НАТО, подчиняясь США, становится стороной конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, альянс стал вовлечен в него, поставляя оружие украинской стороне.

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Североатлантический альянс был создан США для подчинения себе европейских стран. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в своих соцсетях. «НАТО был сформирован США, чтобы держать страны Европы в подчинении американскому империализму», — написал Уоллес в своем twitter-аккаунте. Депутат Европарламента призвал политиков представлять интересы своих народов, вместо выполнения требований Североатлантического альянса. Ранее в Кремле заявили, что НАТО, подчиняясь США, становится стороной конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, альянс стал вовлечен в него, поставляя оружие украинской стороне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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