В Кремле заявили, что НАТО является стороной конфликта на Украине

НАТО и Вашингтон участвуют в конфликте, поставляя Украине оружие, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Североатлантический альянс несомненно является одной из сторон конфликта на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Опосредованно, косвенно, НАТО и США, безусловно принимают участие в этом конфликте», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. По его словам, несмотря на то, что Североатлантический альянс и Вашингтон говорят о своем нежелании становиться одной из сторон конфликта, они косвенно участвуют в нем, поставляя Киеву вооружение и технологии.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!