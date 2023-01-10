В Кремле заявили, что НАТО является стороной конфликта на Украине

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
НАТО и Вашингтон участвуют в конфликте, поставляя Украине оружие, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Североатлантический альянс несомненно является одной из сторон конфликта на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Опосредованно, косвенно, НАТО и США, безусловно принимают участие в этом конфликте», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. По его словам, несмотря на то, что Североатлантический альянс и Вашингтон говорят о своем нежелании становиться одной из сторон конфликта, они косвенно участвуют в нем, поставляя Киеву вооружение и технологии.

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Североатлантический альянс несомненно является одной из сторон конфликта на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Опосредованно, косвенно, НАТО и США, безусловно принимают участие в этом конфликте», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. По его словам, несмотря на то, что Североатлантический альянс и Вашингтон говорят о своем нежелании становиться одной из сторон конфликта, они косвенно участвуют в нем, поставляя Киеву вооружение и технологии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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