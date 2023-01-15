Свердловская полиция начала проверку после массовой драки в ночном клубе

В полиции подтвердили факт произошедшего инцидента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ГУ МВД России по Свердловской области начало проверку после массовой драки в ночном клубе в Каменске-Уральском. Инцидент произошел 15 января. На данный момент силовики отрабатывают все версии конфликта. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Полиция подтверждает факт произошедшего инцидента. В территориальный отдел полиции поступило два сообщения из травмопункта, так как медики обязаны информировать полицию в таких случаях. Заявление на данный момент написал один молодой человек. Госпитализация по состоянию на момент подготовки этой новости никому не потребовалась из участников конфликта. Проведение проверочных мероприятий поручено службе участковых, которые отрабатывают различные версии ссоры, переросшую в драку. Судя по одной из них, молодые люди намеревались пройти в увеселительное заведение для того, чтобы посмотреть, стоит ли там отдыхать. В свою очередь, охрана требовала входные билеты. По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение, которое будет зависеть от степени травм, полученных потерпевшими», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее в СМИ писали, что в Каменске-Уральском (Свердловская область) охранники избили посетителей. Об этом сообщают местные сообщества в социальных сетях. Инцидент произошел в клубе Joy.