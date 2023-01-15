15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

Курганцы завалили Роспотребнадзор жалобами на супермаркеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы недовольны грязными корзинами и тележками в супермаркетах Фото:

Жители Кургана массово отправляют обращения в Роспотребнадзор с жалобами на грязные тележки и корзины в супермаркетах. Соответствующая информация опубликована в группе регионального ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Грязная, липкая корзина или тележка, на которой остались следы случайно вытекшей жидкости, масла, прилипшие к ним крошки, следы ботинок ребенка, катавшегося в тележке, способны надолго отбить желание идти за покупками. Подобные сообщения от граждан на телефон „горячей линии“ далеко не редкость», — сообщают в Роспотребнадзоре в связи с недавно потупившим обращением. Управление просит предпринимателей и владельцев торговых точек, занимающихся продажей продуктов, следить за инвентарем и своевременно обрабатывать его.

Согласно санитарно-эпидемиологи ким правилам, контейнеры, тележки и корзины должны обрабатываться и храниться отдельно от торгового оборудования. В том числе эти предметы должны ежедневно дезинфицироваться в связи профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

Ранее URA.RU писало, что специалисты Роспотребнадзора предупредили курганцев о новом штамме коронавируса — «кракене». О новом штамме известно, что он является подлинией «Омикрона». «Кракен» распространяется быстрее и является более заразным, при этом он не обладает повышенной летальностью.

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Жители Кургана массово отправляют обращения в Роспотребнадзор с жалобами на грязные тележки и корзины в супермаркетах. Соответствующая информация опубликована в группе регионального ведомства в соцсети «ВКонтакте». «Грязная, липкая корзина или тележка, на которой остались следы случайно вытекшей жидкости, масла, прилипшие к ним крошки, следы ботинок ребенка, катавшегося в тележке, способны надолго отбить желание идти за покупками. Подобные сообщения от граждан на телефон „горячей линии“ далеко не редкость», — сообщают в Роспотребнадзоре в связи с недавно потупившим обращением. Управление просит предпринимателей и владельцев торговых точек, занимающихся продажей продуктов, следить за инвентарем и своевременно обрабатывать его. Согласно санитарно-эпидемиологи ким правилам, контейнеры, тележки и корзины должны обрабатываться и храниться отдельно от торгового оборудования. В том числе эти предметы должны ежедневно дезинфицироваться в связи профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Ранее URA.RU писало, что специалисты Роспотребнадзора предупредили курганцев о новом штамме коронавируса — «кракене». О новом штамме известно, что он является подлинией «Омикрона». «Кракен» распространяется быстрее и является более заразным, при этом он не обладает повышенной летальностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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