Курганцы завалили Роспотребнадзор жалобами на супермаркеты

Курганцы недовольны грязными корзинами и тележками в супермаркетах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана массово отправляют обращения в Роспотребнадзор с жалобами на грязные тележки и корзины в супермаркетах. Соответствующая информация опубликована в группе регионального ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Грязная, липкая корзина или тележка, на которой остались следы случайно вытекшей жидкости, масла, прилипшие к ним крошки, следы ботинок ребенка, катавшегося в тележке, способны надолго отбить желание идти за покупками. Подобные сообщения от граждан на телефон „горячей линии“ далеко не редкость», — сообщают в Роспотребнадзоре в связи с недавно потупившим обращением. Управление просит предпринимателей и владельцев торговых точек, занимающихся продажей продуктов, следить за инвентарем и своевременно обрабатывать его.

Согласно санитарно-эпидемиологи ким правилам, контейнеры, тележки и корзины должны обрабатываться и храниться отдельно от торгового оборудования. В том числе эти предметы должны ежедневно дезинфицироваться в связи профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

Ранее URA.RU писало, что специалисты Роспотребнадзора предупредили курганцев о новом штамме коронавируса — «кракене». О новом штамме известно, что он является подлинией «Омикрона». «Кракен» распространяется быстрее и является более заразным, при этом он не обладает повышенной летальностью.