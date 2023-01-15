В Югре оборудуют 63 купели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ханты-Мансийская епархия опубликовала интерактивную онлайн-карту, на которой отмечены места установки купелей на Крещение Господне. Об этом сообщили в самой митрополии.

«Кроме установки традиционных купелей со всем необходимым для погружения в воды сибирских рек, в митрополии впервые создана интерактивная карта Крещенских купелей. Места установки купелей, где будет возможно осуществить погружение в освященные в праздник Богоявления Господня речные воды, а также оборудованных купелей на территории храмов, можно будет найти на навигационных Яндекс-картах», — говорится на сайте митрополии.

Всего в праздник, 19 января, в регионе оборудуют 63 купели. Найти интерактивную карту можно на сайте Ханты-Мансийской епархии.

Ранее URA.RU рассказывало, что епархия ХМАО опровергла слух о запрете колядок на украинском языке. В митрополии объясняли, что подобная информация не обсуждалась ни на каком уровне.