15 января 2023

В «Титановой долине» построят завод на 1,2 тысячи рабочих мест

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Компрессорный завод. Екатеринбург , уральский компрессорный завод, компрессорный завод екатеринбург, укз
Завод "Нейвасталь" займется производством металлических шаров для измельчения материалов в механических мельницах барабанного типа

В Алапаевске (Свердловская область) в 2023 году начнется строительство завода «Нейвасталь» по производству стальных заготовок и готовой продукции, которые используют для горнорудной и угольной промышленности. На первом этапе в него инвестируют 20 млрд рублей, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Предприятие планируют запустить в два этапа. Сперва в эксплуатацию введут шаропрокатный цех. Продукцию на данном этапе планируется получать из стальной заготовки от внешних поставщиков. После электросталеплавильного и сортопрокатного цехов завод «Нейвасталь» будет работать на собственном металле», – рассказал заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин.

На производстве создадут порядка 1,2 тысячи рабочих мест — в основном для сталеваров, вальцовщиков, механиков, электриков, энергетиков, программистов, машинистов кранов, контролеров, лаборантов, водителей, добавил директор компании «Формат-ЕК» Алексей Фомин.  Предприятие появится на территории особой экономической зоны «Титановая долина». Сейчас в регионе действуют две площадки ОЭЗ — в Верхней Салде и на площадке «Уктус». Площадка в Алапаевске будет промышленно-производственного типа.

Ранее URA.RU сообщало, что на площадке «Титановой долины» построят новый завод «ЕВРАЗа» и промышленной группы «Рейл Сервис». Здесь откроют производство железнодорожных колес с применением самых современных технологий.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

В Алапаевске (Свердловская область) в 2023 году начнется строительство завода «Нейвасталь» по производству стальных заготовок и готовой продукции, которые используют для горнорудной и угольной промышленности. На первом этапе в него инвестируют 20 млрд рублей, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области. "Предприятие планируют запустить в два этапа. Сперва в эксплуатацию введут шаропрокатный цех. Продукцию на данном этапе планируется получать из стальной заготовки от внешних поставщиков. После электросталеплавильного и сортопрокатного цехов завод «Нейвасталь» будет работать на собственном металле», – рассказал заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин. На производстве создадут порядка 1,2 тысячи рабочих мест — в основном для сталеваров, вальцовщиков, механиков, электриков, энергетиков, программистов, машинистов кранов, контролеров, лаборантов, водителей, добавил директор компании «Формат-ЕК» Алексей Фомин.  Предприятие появится на территории особой экономической зоны «Титановая долина». Сейчас в регионе действуют две площадки ОЭЗ — в Верхней Салде и на площадке «Уктус». Площадка в Алапаевске будет промышленно-производственного типа. Ранее URA.RU сообщало, что на площадке «Титановой долины» построят новый завод «ЕВРАЗа» и промышленной группы «Рейл Сервис». Здесь откроют производство железнодорожных колес с применением самых современных технологий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...