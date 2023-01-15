В «Титановой долине» построят завод на 1,2 тысячи рабочих мест

Завод "Нейвасталь" займется производством металлических шаров для измельчения материалов в механических мельницах барабанного типа Владимир Жабриков © URA.RU

В Алапаевске (Свердловская область) в 2023 году начнется строительство завода «Нейвасталь» по производству стальных заготовок и готовой продукции, которые используют для горнорудной и угольной промышленности. На первом этапе в него инвестируют 20 млрд рублей, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Предприятие планируют запустить в два этапа. Сперва в эксплуатацию введут шаропрокатный цех. Продукцию на данном этапе планируется получать из стальной заготовки от внешних поставщиков. После электросталеплавильного и сортопрокатного цехов завод «Нейвасталь» будет работать на собственном металле», – рассказал заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин.

На производстве создадут порядка 1,2 тысячи рабочих мест — в основном для сталеваров, вальцовщиков, механиков, электриков, энергетиков, программистов, машинистов кранов, контролеров, лаборантов, водителей, добавил директор компании «Формат-ЕК» Алексей Фомин. Предприятие появится на территории особой экономической зоны «Титановая долина». Сейчас в регионе действуют две площадки ОЭЗ — в Верхней Салде и на площадке «Уктус». Площадка в Алапаевске будет промышленно-производственного типа.

Ранее URA.RU сообщало, что на площадке «Титановой долины» построят новый завод «ЕВРАЗа» и промышленной группы «Рейл Сервис». Здесь откроют производство железнодорожных колес с применением самых современных технологий.