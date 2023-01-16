Песков высказался о конфликте ЧВК «Вагнер» с Минобороны

Песков: конфликт между ЧВК «Вагнер» и Минобороны существует только в информационном пространстве

16 января 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Между ведомством и частной компании нет конфликта, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт между Минобороны России и ЧВК «Вагнер» существует только в информационном пространстве из-за манипуляций информационных противников. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы думаем, что этот конфликт существует в информационном пространстве. Конфликты всегда бывают, это главным образом продукция информационных манипуляций, которые иногда устраивают наши информационные противники. Но и иногда наши друзья ведут себя так, что никаких врагов не надо», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отметив, что все солдаты, участвующие в СВО, являются героями. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь призвал россиян относиться к подобной информации спокойно. «Надо относиться к этому спокойно. Все делают общее дело. Все воюют за родину. Так к этому и надо относиться», — заключил Песков. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что между Минобороны России и ЧВК «Вагнер» произошел конфликт из-за разного видения их руководствами военной ситуации на Украине. Несмотря на слухи, в Минобороны отмечали усилия солдат частной военной компании при штурме Соледара (ДНР).

Конфликт между Минобороны России и ЧВК «Вагнер» существует только в информационном пространстве из-за манипуляций информационных противников. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы думаем, что этот конфликт существует в информационном пространстве. Конфликты всегда бывают, это главным образом продукция информационных манипуляций, которые иногда устраивают наши информационные противники. Но и иногда наши друзья ведут себя так, что никаких врагов не надо», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отметив, что все солдаты, участвующие в СВО, являются героями. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь призвал россиян относиться к подобной информации спокойно. «Надо относиться к этому спокойно. Все делают общее дело. Все воюют за родину. Так к этому и надо относиться», — заключил Песков. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что между Минобороны России и ЧВК «Вагнер» произошел конфликт из-за разного видения их руководствами военной ситуации на Украине. Несмотря на слухи, в Минобороны отмечали усилия солдат частной военной компании при штурме Соледара (ДНР).