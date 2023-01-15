В Екатеринбурге студенты получили уведомление о военной службе

16 января 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Студентов Урфу приглашают на службу в нацгвардию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) получили приглашение вступить в научную роту национальной гвардии РФ. Такое уведомление появилось в личных кабинетах выпускников. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Заходишь в личный кабинет, а там приглашение вступить в нацгвардию РФ. Такое сообщение пришло как студентам, так и магистрантам», — делятся читатели. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УрФУ. Там заявили, что студенты получают рассылки по самым разным темам. «Цель рассылок — информирование о возможностях, которые у них есть внутри и за пределами университета. Предложения, изложенные в письмах, разумеется, не обязательны к участию», — отметили в учебном заведении. Данный проект, реализуемый Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации, предусматривает прохождение военной службы по призыву выпускниками российских вузов. Речь идет о тех, кто имеет опыт научной деятельности.

Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) получили приглашение вступить в научную роту национальной гвардии РФ. Такое уведомление появилось в личных кабинетах выпускников. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Заходишь в личный кабинет, а там приглашение вступить в нацгвардию РФ. Такое сообщение пришло как студентам, так и магистрантам», — делятся читатели. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УрФУ. Там заявили, что студенты получают рассылки по самым разным темам. «Цель рассылок — информирование о возможностях, которые у них есть внутри и за пределами университета. Предложения, изложенные в письмах, разумеется, не обязательны к участию», — отметили в учебном заведении. Данный проект, реализуемый Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации, предусматривает прохождение военной службы по призыву выпускниками российских вузов. Речь идет о тех, кто имеет опыт научной деятельности.