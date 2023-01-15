15 января 2023

В Екатеринбурге студенты получили уведомление о военной службе

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский федеральный университет. Екатеринбург, урфу, вид на урфу, здание урфу
Студентов Урфу приглашают на службу в нацгвардию Фото:

Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) получили приглашение вступить в научную роту национальной гвардии РФ. Такое уведомление появилось в личных кабинетах выпускников. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Заходишь в личный кабинет, а там приглашение вступить в нацгвардию РФ. Такое сообщение пришло как студентам, так и магистрантам», — делятся читатели.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УрФУ. Там заявили, что студенты получают рассылки по самым разным темам. «Цель рассылок — информирование о возможностях, которые у них есть внутри и за пределами университета. Предложения, изложенные в письмах, разумеется, не обязательны к участию», — отметили в учебном заведении.

Данный проект, реализуемый Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации, предусматривает прохождение военной службы по призыву выпускниками российских вузов. Речь идет о тех, кто имеет опыт научной деятельности.

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Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) получили приглашение вступить в научную роту национальной гвардии РФ. Такое уведомление появилось в личных кабинетах выпускников. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Заходишь в личный кабинет, а там приглашение вступить в нацгвардию РФ. Такое сообщение пришло как студентам, так и магистрантам», — делятся читатели. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УрФУ. Там заявили, что студенты получают рассылки по самым разным темам. «Цель рассылок — информирование о возможностях, которые у них есть внутри и за пределами университета. Предложения, изложенные в письмах, разумеется, не обязательны к участию», — отметили в учебном заведении. Данный проект, реализуемый Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации, предусматривает прохождение военной службы по призыву выпускниками российских вузов. Речь идет о тех, кто имеет опыт научной деятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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