Мэрия Екатеринбурга разрешила строить дома на территории инструментального завода

Администрация Екатеринбурга выдала разрешение на строительство многоэтажного односекционного жилого дома на территории Свердловского инструментального завода. Документ опубликован на официальном городском портале.
Речь идет об освоении участка в границах улиц Фрунзе — Белинского — Щорса — Степана Разина, это территория Свердловского инструментального завода. Согласно документу, АО «Свердловский инструментальный завод» получило разрешение на строительство здесь многоэтажного односекционного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения.
Разрешение действует до декабря 2024 года. Площадь участка — га. Ранее URA.RU сообщало, что чиновники внесли в список на снос Кировский оптовый рынок. Эту территорию застроят жилыми домами.
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