15 января 2023

Мэрия Екатеринбурга разрешила строить дома на территории инструментального завода

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, строительство, стройка, гимназия40
Разрешение на застройку территории инструментального завода будет действовать до 2024 года

Администрация Екатеринбурга выдала разрешение на строительство многоэтажного односекционного жилого дома на территории Свердловского инструментального завода. Документ опубликован на официальном городском портале.

Речь идет об освоении участка в границах улиц Фрунзе — Белинского — Щорса — Степана Разина, это территория Свердловского инструментального завода. Согласно документу, АО «Свердловский инструментальный завод» получило разрешение на строительство здесь многоэтажного односекционного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения. 

Разрешение действует до декабря 2024 года. Площадь участка — га. Ранее URA.RU сообщало, что чиновники внесли в список на снос Кировский оптовый рынок. Эту территорию застроят жилыми домами.

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Администрация Екатеринбурга выдала разрешение на строительство многоэтажного односекционного жилого дома на территории Свердловского инструментального завода. Документ опубликован на официальном городском портале. Речь идет об освоении участка в границах улиц Фрунзе — Белинского — Щорса — Степана Разина, это территория Свердловского инструментального завода. Согласно документу, АО «Свердловский инструментальный завод» получило разрешение на строительство здесь многоэтажного односекционного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения.  Разрешение действует до декабря 2024 года. Площадь участка — га. Ранее URA.RU сообщало, что чиновники внесли в список на снос Кировский оптовый рынок. Эту территорию застроят жилыми домами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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