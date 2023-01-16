Свердловчанка с приемными детьми обвинила гостей «Мужское и женское» в бездействии

Виктория Земляная расстроилась результатами ток-шоу на Первом канале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловчанка, у которой изъяли приемных детей, раскритиковала гостей ток-шоу «Мужское и женское» на Первом канале. По ее словам, чиновники, юристы и общественники обещали помочь, но после выпуска программы забыли о ней. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала жительница поселка Белоярский Виктория Земляная.

«Мы решились на участие в ток-шоу на Первом канале в надежде, что нашу семью не оставят с проблемой. Мы думали, что нам помогут вернуть детей, которых опека забрала незаконно. Но, к сожалению, никакой помощи по итогу мы не увидели. Очень много обещали, а по итогу, после того, как сюжет был снят, про нас забыли», — посетовала многодетная мама.

На программе присутствовал юрист Валерия Рытвина, председатель ассоциации приемных родителей Свердловской региональной организации Юрий Демин. Также присутствовал свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских и представитель Народного фронта Оксана Старожильцева. По словам женщины, никто из присутствующих помочь семье не смог.

Редакция URA.RU обратилась к основателю совета блогеров при Совете Федерации, юристу Валерии Рытвиной. «На данный момент дальнейшая судьба семьи зависит от решения суда. Для более объективного рассмотрения дела по ходатайству сторон должна быть назначена психолого-психиатрическая экспертиза», — заявила Рытвина. Также корреспондент агентства обратился к свердловскому депутату Госдумы Андрею Альшевских. На звонок журналиста он не ответил.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники опеки пришли забирать приемных детей у многодетной свердловчанки. Однако те отказались идти обратно в детский дом. По словам Виктории Земляной, дети сопротивлялись несколько часов. Позже опека вызвала наряд полиции. Силовики силой вытащили детей на улицу.