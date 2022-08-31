Опека забрала плачущих и сопротивлявшихся детей у свердловчанки. Видео

31 августа 2022 в 23:48 Размер текста - 17 +

Дети сопротивлялись на протяжении пяти часов и отказывались ехать в детский дом, но их забрали насильно Фото: Анна Майорова © URA.RU В поселке Белоярском (Свердловская область) сотрудники опеки пришли забирать приемных детей у матери, но те отказались идти обратно в детский дом и на протяжении пяти часов сопротивлялись. Тогда на помощь вызвали полицию, и те силой вытащили детей на улицу. Об этом URA.RU рассказала мать пострадавших Виктория Земляная. «Сегодня сотрудники опеки вместе с сотрудниками полиции насильно на протяжении пять часов изымали моих пятерых приемных детей (всего у Виктории их восемь, трое родных — прим. ред.) Вчера у меня случился конфликт с одним приемным ребенком, который захотел вернуться в детский дом. Приемные дети так себя ведут, когда их лишают вещей. В этот раз это был телефон», — рассказывает собеседница. В течение часа сотрудники органов опеки лишили женщину родительских прав на всех пятерых детей, при этом отказались объяснять, почему так и сказали, что будут общаться в суде. Двух детей при помощи сотрудников полиции им удалось насильно увезти, еще трое спрятались на крыше. Они до сих пор находятся с женщиной, но сотрудники опеки пообещали ей, что завтра вернутся за ними. При этом дети уверяли сотрудников опеки, что не хотят в детский дом, и просили оставить их в покое. Инцидент прокомментировали в полиции. «Полицейские выезжали на адрес, где проживает семья в связи с тем, что поступило сообщение от опеки и от матери детей. Представителям МВД сотрудники опеки продемонстрировали официальные документы, на основании которых мальчик и девочка были изъяты. На то решение повлиял не только конфликт из-за телефона и якобы побоев, причиненных ребенку. Но и то обстоятельство, что мама детей в момент приезда опеки накануне событий находилась, предварительно, в Екатеринбурге. При этом дети оставались одни дома без присмотра. Девочка написала обращение с просьбой забрать ее из семьи», — рассказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Белоярском (Свердловская область) сотрудники опеки пришли забирать приемных детей у матери, но те отказались идти обратно в детский дом и на протяжении пяти часов сопротивлялись. Тогда на помощь вызвали полицию, и те силой вытащили детей на улицу. Об этом URA.RU рассказала мать пострадавших Виктория Земляная. «Сегодня сотрудники опеки вместе с сотрудниками полиции насильно на протяжении пять часов изымали моих пятерых приемных детей (всего у Виктории их восемь, трое родных — прим. ред.) Вчера у меня случился конфликт с одним приемным ребенком, который захотел вернуться в детский дом. Приемные дети так себя ведут, когда их лишают вещей. В этот раз это был телефон», — рассказывает собеседница. В течение часа сотрудники органов опеки лишили женщину родительских прав на всех пятерых детей, при этом отказались объяснять, почему так и сказали, что будут общаться в суде. Двух детей при помощи сотрудников полиции им удалось насильно увезти, еще трое спрятались на крыше. Они до сих пор находятся с женщиной, но сотрудники опеки пообещали ей, что завтра вернутся за ними. При этом дети уверяли сотрудников опеки, что не хотят в детский дом, и просили оставить их в покое. Инцидент прокомментировали в полиции. «Полицейские выезжали на адрес, где проживает семья в связи с тем, что поступило сообщение от опеки и от матери детей. Представителям МВД сотрудники опеки продемонстрировали официальные документы, на основании которых мальчик и девочка были изъяты. На то решение повлиял не только конфликт из-за телефона и якобы побоев, причиненных ребенку. Но и то обстоятельство, что мама детей в момент приезда опеки накануне событий находилась, предварительно, в Екатеринбурге. При этом дети оставались одни дома без присмотра. Девочка написала обращение с просьбой забрать ее из семьи», — рассказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.