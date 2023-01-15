Власти Мегиона объяснили причину холодных труб в домах после коммунального ЧП

В Мегионе после коммунального ЧП возникли проблемы с отоплением в подъездах

16 января 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Авария на трубопроводе в Мегионе произошла 10 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Мегионе (ХМАО) после коммунального ЧП, которое оставило жителей без тепла в 40-градусный мороз, в ряде домов возникли проблемы с отоплением подъездных стояков. По мнению коммунальщиков, причина нарушения циркуляции тепла в трубах — несогласованный перенос батарей в квартирах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Проблемных районов нет, но в работе остаются частные обращения граждан, касающиеся, например, подъездного отопления. Есть замерзшие стояки, по каждому из них выясняем причины, занимаемся обходом квартир. Частая причина нарушения циркуляции тепла — несогласованный перенос батарей в квартирах, например, на кухню, — приводят слова директора управления ЖКХ Дмитрия Лысогора в официальной группе администрации Мегиона «ВКонтакте». Тем временем коммунальщики продолжают непосредственно ремонт трубопровода, из-за которого произошла авария 10 января. Поврежденный участок должны заменить на новый до конца дня. «Дальше будем запускаться и переводить город с резервной ветки на основную. Отопление подано в жилой фонд и социальные объекты, бригады продолжают отрабатывать локальные вопросы с подключением», — приводят в публикации слова главного инженера городского тепловодоканала Евгения Кирпикова. Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкин поручил возбудить дело из-за коммунального ЧП в ХМАО. Авария произошла из-за прорыва теплоносителя, в результате которой без отопления остались жители города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Мегионе (ХМАО) после коммунального ЧП, которое оставило жителей без тепла в 40-градусный мороз, в ряде домов возникли проблемы с отоплением подъездных стояков. По мнению коммунальщиков, причина нарушения циркуляции тепла в трубах — несогласованный перенос батарей в квартирах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Проблемных районов нет, но в работе остаются частные обращения граждан, касающиеся, например, подъездного отопления. Есть замерзшие стояки, по каждому из них выясняем причины, занимаемся обходом квартир. Частая причина нарушения циркуляции тепла — несогласованный перенос батарей в квартирах, например, на кухню, — приводят слова директора управления ЖКХ Дмитрия Лысогора в официальной группе администрации Мегиона «ВКонтакте». Тем временем коммунальщики продолжают непосредственно ремонт трубопровода, из-за которого произошла авария 10 января. Поврежденный участок должны заменить на новый до конца дня. «Дальше будем запускаться и переводить город с резервной ветки на основную. Отопление подано в жилой фонд и социальные объекты, бригады продолжают отрабатывать локальные вопросы с подключением», — приводят в публикации слова главного инженера городского тепловодоканала Евгения Кирпикова. Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкин поручил возбудить дело из-за коммунального ЧП в ХМАО. Авария произошла из-за прорыва теплоносителя, в результате которой без отопления остались жители города.