В ХМАО следователи, по поручению Бастрыкина, возбудили уголовное дело по факту аварии в Мегионе

16 января 2023 в 00:16 Размер текста - 17 +

По требованию главы СКР Александра Бастрыкина, в ХМАО завели уголовное дело по аварии в Мегионе Фото: Официальный сайт Президента РФ По факту коммунальной аварии в Мегионе (ХМАО) возбуждено уголовное дело, в связи с непринятием мер к устранению последствий. Дело находится на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина, сообщается в telegram-канале информационного центра следственного комитета России. «Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить и расследовать уголовное дело по факту непринятия мер к устранению последствий коммунальной аварии в городе Мегионе, а также представить подробный доклад. Исполнение поручения, а также расследование уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что 10 января в Мегионе произошла коммунальная авария из-за прорыва теплоносителя, в результате которой без отопления осталась часть домов в городе. Городские власти стараются устранить последствия аварии и возвратить тепло в дома, к ремонту трубопровода намерены приступить с 16 января.

По факту коммунальной аварии в Мегионе (ХМАО) возбуждено уголовное дело, в связи с непринятием мер к устранению последствий. Дело находится на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина, сообщается в telegram-канале информационного центра следственного комитета России. «Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить и расследовать уголовное дело по факту непринятия мер к устранению последствий коммунальной аварии в городе Мегионе, а также представить подробный доклад. Исполнение поручения, а также расследование уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что 10 января в Мегионе произошла коммунальная авария из-за прорыва теплоносителя, в результате которой без отопления осталась часть домов в городе. Городские власти стараются устранить последствия аварии и возвратить тепло в дома, к ремонту трубопровода намерены приступить с 16 января.