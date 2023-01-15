15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

В ХМАО следователи, по поручению Бастрыкина, возбудили уголовное дело по факту аварии в Мегионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
По требованию главы СКР Александра Бастрыкина, в ХМАО завели уголовное дело по аварии в Мегионе Фото:

По факту коммунальной аварии в Мегионе (ХМАО) возбуждено уголовное дело, в связи с непринятием мер к устранению последствий. Дело находится на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина, сообщается в telegram-канале информационного центра следственного комитета России.

«Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить и расследовать уголовное дело по факту непринятия мер к устранению последствий коммунальной аварии в городе Мегионе, а также представить подробный доклад. Исполнение поручения, а также расследование уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Ранее URA.RU рассказало, что 10 января в Мегионе произошла коммунальная авария из-за прорыва теплоносителя, в результате которой без отопления осталась часть домов в городе. Городские власти стараются устранить последствия аварии и возвратить тепло в дома, к ремонту трубопровода намерены приступить с 16 января.

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По факту коммунальной аварии в Мегионе (ХМАО) возбуждено уголовное дело, в связи с непринятием мер к устранению последствий. Дело находится на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина, сообщается в telegram-канале информационного центра следственного комитета России. «Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить и расследовать уголовное дело по факту непринятия мер к устранению последствий коммунальной аварии в городе Мегионе, а также представить подробный доклад. Исполнение поручения, а также расследование уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что 10 января в Мегионе произошла коммунальная авария из-за прорыва теплоносителя, в результате которой без отопления осталась часть домов в городе. Городские власти стараются устранить последствия аварии и возвратить тепло в дома, к ремонту трубопровода намерены приступить с 16 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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