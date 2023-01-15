15 января 2023

Губернатор ХМАО раздала установки мэрам после коммунального ЧП в Мегионе

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ЖКХ. Челябинск, коммунальная авария, зима, жкх, мороз, теплотрасса, пар
Комарова поручила мэру Дэйнеке устранить все причины аварии до 20 января Фото:

Губернатор Наталья Комарова поручила мэрам устроить ревизию аварийных бригад предприятий ЖКХ в городах региона. Об этом глава округа сказала во время оперштаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций после коммунального ЧП в Мегионе.

«Главам муниципальных образований автономного округа поручаю до 20 января 2023 года организовать проведение ревизии укомплектованности аварийных бригад предприятий коммунального комплекса необходимыми материалами, техническими ресурсами, специальной техникой», — приводят слова Комаровой в telegram-канале окружного правительства.

Непосредственно мэру Мегиона Олегу Дейнеке Комарова поручила устранить все причины аварии, которая оставила жителей города 10 января без тепла в 40 градусный мороз, до 20 января. «Правительству автономного округа — рассмотреть заявку муниципалитета по капитальному ремонту аварийного участка сети теплоснабжения в рамках госпрограммы „Жилье и городская среда“ и направить ресурсы из окружного бюджета на ее реализацию», — говорится в публикации.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Мегионе после коммунального ЧП возникли проблемы с отоплением в подъездах. По мнению коммунальщиков, причина нарушения циркуляции тепла в трубах — несогласованный перенос батарей в квартирах.

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Губернатор Наталья Комарова поручила мэрам устроить ревизию аварийных бригад предприятий ЖКХ в городах региона. Об этом глава округа сказала во время оперштаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций после коммунального ЧП в Мегионе. «Главам муниципальных образований автономного округа поручаю до 20 января 2023 года организовать проведение ревизии укомплектованности аварийных бригад предприятий коммунального комплекса необходимыми материалами, техническими ресурсами, специальной техникой», — приводят слова Комаровой в telegram-канале окружного правительства. Непосредственно мэру Мегиона Олегу Дейнеке Комарова поручила устранить все причины аварии, которая оставила жителей города 10 января без тепла в 40 градусный мороз, до 20 января. «Правительству автономного округа — рассмотреть заявку муниципалитета по капитальному ремонту аварийного участка сети теплоснабжения в рамках госпрограммы „Жилье и городская среда“ и направить ресурсы из окружного бюджета на ее реализацию», — говорится в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что в Мегионе после коммунального ЧП возникли проблемы с отоплением в подъездах. По мнению коммунальщиков, причина нарушения циркуляции тепла в трубах — несогласованный перенос батарей в квартирах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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