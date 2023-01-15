Губернатор ХМАО раздала установки мэрам после коммунального ЧП в Мегионе

16 января 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

Комарова поручила мэру Дэйнеке устранить все причины аварии до 20 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Наталья Комарова поручила мэрам устроить ревизию аварийных бригад предприятий ЖКХ в городах региона. Об этом глава округа сказала во время оперштаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций после коммунального ЧП в Мегионе. «Главам муниципальных образований автономного округа поручаю до 20 января 2023 года организовать проведение ревизии укомплектованности аварийных бригад предприятий коммунального комплекса необходимыми материалами, техническими ресурсами, специальной техникой», — приводят слова Комаровой в telegram-канале окружного правительства. Непосредственно мэру Мегиона Олегу Дейнеке Комарова поручила устранить все причины аварии, которая оставила жителей города 10 января без тепла в 40 градусный мороз, до 20 января. «Правительству автономного округа — рассмотреть заявку муниципалитета по капитальному ремонту аварийного участка сети теплоснабжения в рамках госпрограммы „Жилье и городская среда“ и направить ресурсы из окружного бюджета на ее реализацию», — говорится в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что в Мегионе после коммунального ЧП возникли проблемы с отоплением в подъездах. По мнению коммунальщиков, причина нарушения циркуляции тепла в трубах — несогласованный перенос батарей в квартирах.

Губернатор Наталья Комарова поручила мэрам устроить ревизию аварийных бригад предприятий ЖКХ в городах региона. Об этом глава округа сказала во время оперштаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций после коммунального ЧП в Мегионе. «Главам муниципальных образований автономного округа поручаю до 20 января 2023 года организовать проведение ревизии укомплектованности аварийных бригад предприятий коммунального комплекса необходимыми материалами, техническими ресурсами, специальной техникой», — приводят слова Комаровой в telegram-канале окружного правительства. Непосредственно мэру Мегиона Олегу Дейнеке Комарова поручила устранить все причины аварии, которая оставила жителей города 10 января без тепла в 40 градусный мороз, до 20 января. «Правительству автономного округа — рассмотреть заявку муниципалитета по капитальному ремонту аварийного участка сети теплоснабжения в рамках госпрограммы „Жилье и городская среда“ и направить ресурсы из окружного бюджета на ее реализацию», — говорится в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что в Мегионе после коммунального ЧП возникли проблемы с отоплением в подъездах. По мнению коммунальщиков, причина нарушения циркуляции тепла в трубах — несогласованный перенос батарей в квартирах.