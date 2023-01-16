В Ревде агрессивный водитель избил пешехода на проезжей части

В Ревде водитель до крови избил пешехода за переход в неположенном месте

16 января 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

Ревдинский водитель до крови избил пешехода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ревде (Свердловская область) водитель до крови избил пешехода за переход в неположенном месте. Инцидент произошел на улице Карла Либкнехта. «Ревдинский водитель до крови избил пешехода за переход в неположенном месте. Для этого сам вышел на середину дороги. Свою стопхам-школу мужчина открыл на улице Карла Либкнехта», — пишет telegram-канал Ural Mash. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что «Daewoo Nexia» чуть не сбила всех пешеходов, переходивших дорогу. Случай произошел на улице Технической (Екатеринбург).

В Ревде (Свердловская область) водитель до крови избил пешехода за переход в неположенном месте. Инцидент произошел на улице Карла Либкнехта. «Ревдинский водитель до крови избил пешехода за переход в неположенном месте. Для этого сам вышел на середину дороги. Свою стопхам-школу мужчина открыл на улице Карла Либкнехта», — пишет telegram-канал Ural Mash. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что «Daewoo Nexia» чуть не сбила всех пешеходов, переходивших дорогу. Случай произошел на улице Технической (Екатеринбург).