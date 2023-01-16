В Киеве испугались «полномасштабного наступления» РФ в годовщину начала СВО

Власти Киева опасаются полномасштабного наступления Вооруженных сил (ВС) РФ в годовщину начала специальной военной операции (СВО). С таким заявлением выступил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.
«Это может быть годовщина (СВО — прим. URA.RU). Для них [России] эти даты являются сакральными вещами. Это может быть и в марте. Мы должны готовиться к таким событиям каждый день и мы готовимся», — сообщает РБК-Украина со ссылкой на Данилова. Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает просить оружие у стран Запада.
Спецоперация РФ началась 24 февраля 2022 года. Как заявлял глава РФ Владимир Путин, ее главными целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения Донбасса. Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к завершению СВО путем мирных переговоров, если со стороны Киева больше не будет исходить угроза.
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Власти Киева опасаются полномасштабного наступления Вооруженных сил (ВС) РФ в годовщину начала специальной военной операции (СВО). С таким заявлением выступил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов. «Это может быть годовщина (СВО — прим. URA.RU). Для них [России] эти даты являются сакральными вещами. Это может быть и в марте. Мы должны готовиться к таким событиям каждый день и мы готовимся», — сообщает РБК-Украина со ссылкой на Данилова. Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает просить оружие у стран Запада. Спецоперация РФ началась 24 февраля 2022 года. Как заявлял глава РФ Владимир Путин, ее главными целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения Донбасса. Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к завершению СВО путем мирных переговоров, если со стороны Киева больше не будет исходить угроза.