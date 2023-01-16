Кадыров объяснил слова о Третьей мировой из-за СВО на Украине

Кадыров: спецоперацию на Украине нельзя приравнивать к Третьей мировой войне

17 января 2023 в 04:08 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров считает, что СВО нельзя называть Третьей мировой войной Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мнения экспертов о придании спецоперации на Украине статуса Третьей мировой войны неуместны. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я назвал неуместными разговоры экспертов, которые привязывают статус мирового конфликта СВО. Мир не сошелся на НАТО и кучке других стран, входящих в него. Многие страны сохраняют нейтралитет, поэтому до Третьей мировой нам далеко», — написал Кадыров в своем telegram-канале . Кадыров добавил, что Европа и Запад поставляют на Украину старую и списанную технику, которая не представляет угрозы для российских военных. «Все задачи, которые ставит перед нами верховный главнокомандующий, успешно выполняются», — написал Кадыров. По его мнению, РФ способна освободить всю Украину. Он выделил чеченские спецподразделения, которые, как считает Кадыров, успешно отбивают атаки противника. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Ранее Кадыров допускал, что если учесть число стран, которые выступили противниками России в ходе конфликта на Украине, то можно назвать последний Третьей мировой войной между РФ и коллективным Западом.

Мнения экспертов о придании спецоперации на Украине статуса Третьей мировой войны неуместны. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я назвал неуместными разговоры экспертов, которые привязывают статус мирового конфликта СВО. Мир не сошелся на НАТО и кучке других стран, входящих в него. Многие страны сохраняют нейтралитет, поэтому до Третьей мировой нам далеко», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров добавил, что Европа и Запад поставляют на Украину старую и списанную технику, которая не представляет угрозы для российских военных. «Все задачи, которые ставит перед нами верховный главнокомандующий, успешно выполняются», — написал Кадыров. По его мнению, РФ способна освободить всю Украину. Он выделил чеченские спецподразделения, которые, как считает Кадыров, успешно отбивают атаки противника. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Ранее Кадыров допускал, что если учесть число стран, которые выступили противниками России в ходе конфликта на Украине, то можно назвать последний Третьей мировой войной между РФ и коллективным Западом.