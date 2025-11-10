«Ситуация зависла не по нашей вине»: в Кремле ответили на предложение Трампа
Песков заявил, что собеседники Москвы по мирным переговорам не желают продолжать диалог
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Кремле ответили на предложение президента США Дональда Трампа о возможности завершения конфликта на Украине в обозримом будущем. Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков сообщил, что текущая ситуация на фронте зависла не по вине Москвы, а стороны мирных переговоров не хотят продолжать диалог.
«Разумеется, мы хотим, чтобы конфликт завершился как можно скорее. Он может завершиться тогда, когда Россия достигнет тех целей, которые ставила изначально. Для нас приоритетно достижение целей политико-дипломатическими методами. Сейчас сложилась пауза, ситуация зависла не по нашей вине», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит журналист URA.RU.
Он отметил, что собеседники Москвы по мирным переговорам не желают дальше вести разговор. Представитель Кремля также отметил, что распространенное мнение о ситуации на фронте является «самым глубоким заблуждением».
Ранее финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с критикой в адрес стратегии украинского руководства. В своем заявлении он призвал президента Украины Владимира Зеленского остановить атаки на российские территории и возобновить переговорный процесс. Заявление было сделано после того, как ВС РФ нанесли удары по военным объектам Киева.
Материал из сюжета:Мирные переговоры между Россией и Украиной
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.