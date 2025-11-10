Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

В Кремле раскрыли, направятся ли 70 тысяч мигрантов из Индии в Россию

Песков: не стоит забегать вперед по вопросу устройства мигрантов из Индии
10 ноября 2025 в 14:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Не следует загадывать вперед, заявил Песков

Не следует загадывать вперед, заявил Песков

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Кремле не планируют забегать вперед по поводу подписания соглашения по увеличению рабочих мест для жителей Индии, однако там надеются, что визит президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели будет содержательным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ведем подготовку к визиту Путина в Индию, который запланирован до конца года. Надеемся, что он будет содержательным.<...>Не будем забегать вперед, своевременно проинформируем», — заявил Песков во время разговора с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее иностранные СМИ писали, что к концу года в России будут устроены более 70 тысяч работников из Индии. Тогда предполагалось, что соглашение может быть подписано во время визита российского президента в Нью-дели.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал