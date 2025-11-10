В Кремле раскрыли, направятся ли 70 тысяч мигрантов из Индии в Россию
Не следует загадывать вперед, заявил Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Кремле не планируют забегать вперед по поводу подписания соглашения по увеличению рабочих мест для жителей Индии, однако там надеются, что визит президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели будет содержательным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы ведем подготовку к визиту Путина в Индию, который запланирован до конца года. Надеемся, что он будет содержательным.<...>Не будем забегать вперед, своевременно проинформируем», — заявил Песков во время разговора с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее иностранные СМИ писали, что к концу года в России будут устроены более 70 тысяч работников из Индии. Тогда предполагалось, что соглашение может быть подписано во время визита российского президента в Нью-дели.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.