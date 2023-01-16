16 января 2023

Кадыров объявил о третьей мировой войне между РФ и НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XXVIII съезд партии
Рамзан Кадыров посчитал украинский конфликт третьей мировой между РФ и НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если учесть число стран по всему миру, что выступили противниками России в ходе конфликта на Украине, то можно назвать последний третьей мировой войной между РФ и коллективным Западом. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня в (конфликте на Украине — прим. URA.RU), это НАТО, блок НАТО и другие сопутствующие государства, если мы будем называть эти… государства мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война», — заявил Кадыров, слова которого приводит РИА Новости. Лидер Чечни подчеркнул, что ряд крупных стран не приняли участия в финансировании и военной поддержке киевского режима. Среди крупных игроков это в первую очередь Китай и Индия.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, главными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей. Ранее Папа Римский Франциск также назвал продолжающееся противостояние на Украине «мировой войной». Итальянский академик и эксперт по Украине Леонардо Дини заявил, что Запад не в состоянии противостоять России в третьей мировой войне.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если учесть число стран по всему миру, что выступили противниками России в ходе конфликта на Украине, то можно назвать последний третьей мировой войной между РФ и коллективным Западом. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня в (конфликте на Украине — прим. URA.RU), это НАТО, блок НАТО и другие сопутствующие государства, если мы будем называть эти… государства мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война», — заявил Кадыров, слова которого приводит РИА Новости. Лидер Чечни подчеркнул, что ряд крупных стран не приняли участия в финансировании и военной поддержке киевского режима. Среди крупных игроков это в первую очередь Китай и Индия. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, главными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей. Ранее Папа Римский Франциск также назвал продолжающееся противостояние на Украине «мировой войной». Итальянский академик и эксперт по Украине Леонардо Дини заявил, что Запад не в состоянии противостоять России в третьей мировой войне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...