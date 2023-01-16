Кадыров объявил о третьей мировой войне между РФ и НАТО

16 января 2023 в 23:22 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров посчитал украинский конфликт третьей мировой между РФ и НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если учесть число стран по всему миру, что выступили противниками России в ходе конфликта на Украине, то можно назвать последний третьей мировой войной между РФ и коллективным Западом. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня в (конфликте на Украине — прим. URA.RU), это НАТО, блок НАТО и другие сопутствующие государства, если мы будем называть эти… государства мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война», — заявил Кадыров, слова которого приводит РИА Новости. Лидер Чечни подчеркнул, что ряд крупных стран не приняли участия в финансировании и военной поддержке киевского режима. Среди крупных игроков это в первую очередь Китай и Индия. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, главными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей. Ранее Папа Римский Франциск также назвал продолжающееся противостояние на Украине «мировой войной». Итальянский академик и эксперт по Украине Леонардо Дини заявил, что Запад не в состоянии противостоять России в третьей мировой войне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если учесть число стран по всему миру, что выступили противниками России в ходе конфликта на Украине, то можно назвать последний третьей мировой войной между РФ и коллективным Западом. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня в (конфликте на Украине — прим. URA.RU), это НАТО, блок НАТО и другие сопутствующие государства, если мы будем называть эти… государства мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война», — заявил Кадыров, слова которого приводит РИА Новости. Лидер Чечни подчеркнул, что ряд крупных стран не приняли участия в финансировании и военной поддержке киевского режима. Среди крупных игроков это в первую очередь Китай и Индия. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, главными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей. Ранее Папа Римский Франциск также назвал продолжающееся противостояние на Украине «мировой войной». Итальянский академик и эксперт по Украине Леонардо Дини заявил, что Запад не в состоянии противостоять России в третьей мировой войне.