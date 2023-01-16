Новые поставки вооружений не позволят урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Они, напротив, способны спровоцировать Москву на самый ужасный для Запада ответ, особенно, если целью подобных действий является политическое унижение президента. Об этом заявили в индийской прессе.
«Новые поставки вооружений не принесут Украине мира. Продолжение боевых действий не выгодно никому, кроме американского военно-промышленного комплекса (ВПК), а эскалация чревата страшными последствиями. Конфликт ничем хорошим не закончится, если его целью будет унизить президента России Владимира Путина», — сообщает в своей редакционной статье Times of India. Согласно замечанию издания, США рискуют получить «ужасный» ответ со стороны Кремля в ответ на поставки танков и, таким образом, только эскалировать конфликт. «Но западные покровители Киева, похоже, любят войну, а не работают ради мира», — заключили журналисты.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Путин в качестве основных задач СВО обозначил демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от агрессии киевских властей. Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц в течение суток собирается объявить о поставках Киеву танков модели Leopard 2. Великобритания, в свою очередь, объявила о поставках танков Challenger 2, несмотря на то, что подобные поставки сделают армию Соединенного королевства значительно слабее.
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Новые поставки вооружений не позволят урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Они, напротив, способны спровоцировать Москву на самый ужасный для Запада ответ, особенно, если целью подобных действий является политическое унижение президента. Об этом заявили в индийской прессе. «Новые поставки вооружений не принесут Украине мира. Продолжение боевых действий не выгодно никому, кроме американского военно-промышленного комплекса (ВПК), а эскалация чревата страшными последствиями. Конфликт ничем хорошим не закончится, если его целью будет унизить президента России Владимира Путина», — сообщает в своей редакционной статье Times of India. Согласно замечанию издания, США рискуют получить «ужасный» ответ со стороны Кремля в ответ на поставки танков и, таким образом, только эскалировать конфликт. «Но западные покровители Киева, похоже, любят войну, а не работают ради мира», — заключили журналисты. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Путин в качестве основных задач СВО обозначил демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от агрессии киевских властей. Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц в течение суток собирается объявить о поставках Киеву танков модели Leopard 2. Великобритания, в свою очередь, объявила о поставках танков Challenger 2, несмотря на то, что подобные поставки сделают армию Соединенного королевства значительно слабее.