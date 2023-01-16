Times of India: Россия способна ответить самым ужасным образом на поставки танков Украине

17 января 2023 в 06:47 Размер текста - 17 +

В Индии рассказали, к чему приведут поставки тяжелого вооружения Киеву Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новые поставки вооружений не позволят урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Они, напротив, способны спровоцировать Москву на самый ужасный для Запада ответ, особенно, если целью подобных действий является политическое унижение президента. Об этом заявили в индийской прессе. «Новые поставки вооружений не принесут Украине мира. Продолжение боевых действий не выгодно никому, кроме американского военно-промышленного комплекса (ВПК), а эскалация чревата страшными последствиями. Конфликт ничем хорошим не закончится, если его целью будет унизить президента России Владимира Путина», — сообщает в своей редакционной статье Times of India . Согласно замечанию издания, США рискуют получить «ужасный» ответ со стороны Кремля в ответ на поставки танков и, таким образом, только эскалировать конфликт. «Но западные покровители Киева, похоже, любят войну, а не работают ради мира», — заключили журналисты. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Путин в качестве основных задач СВО обозначил демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от агрессии киевских властей. Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц в течение суток собирается объявить о поставках Киеву танков модели Leopard 2. Великобритания, в свою очередь, объявила о поставках танков Challenger 2, несмотря на то, что подобные поставки сделают армию Соединенного королевства значительно слабее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новые поставки вооружений не позволят урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Они, напротив, способны спровоцировать Москву на самый ужасный для Запада ответ, особенно, если целью подобных действий является политическое унижение президента. Об этом заявили в индийской прессе. «Новые поставки вооружений не принесут Украине мира. Продолжение боевых действий не выгодно никому, кроме американского военно-промышленного комплекса (ВПК), а эскалация чревата страшными последствиями. Конфликт ничем хорошим не закончится, если его целью будет унизить президента России Владимира Путина», — сообщает в своей редакционной статье Times of India. Согласно замечанию издания, США рискуют получить «ужасный» ответ со стороны Кремля в ответ на поставки танков и, таким образом, только эскалировать конфликт. «Но западные покровители Киева, похоже, любят войну, а не работают ради мира», — заключили журналисты. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Путин в качестве основных задач СВО обозначил демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от агрессии киевских властей. Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц в течение суток собирается объявить о поставках Киеву танков модели Leopard 2. Великобритания, в свою очередь, объявила о поставках танков Challenger 2, несмотря на то, что подобные поставки сделают армию Соединенного королевства значительно слабее.