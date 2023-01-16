Депутат Рады: Шольц в течение суток объявит о поставке танков Leopard 2

Канцлер Германии Олаф Шольц уже на этой неделе объявит о начале поставок Киеву танков Leopard 2. Есть вероятность, что это произойдет в течение ближайших суток. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
«Мой инсайд из Давоса. Германия на этой неделе может объявить о передаче танков Leopard для Украины. Может быть, это сделает Шольц уже завтра», — написал Гончаренко у себя в telegram-канале.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что поставки Украине танков Leopard 2 не исключены, несмотря на первоначальное сопротивление властей передаче подобного вооружения киевскому режиму. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал URA.RU о том, как могут повлиять Leopard 2 на проведение специальной военной операции (СВО). Согласно его мнению, они не окажут серьезного воздействия на ситуацию в конфликте. Эксперты портала Military Watch также выразили сомнения в возможностях эффективного использования данного вооружения на территории Украины в силу характеристик, не позволяющих быть этим танкам в достаточной степени мобильными, передает RT.
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Канцлер Германии Олаф Шольц уже на этой неделе объявит о начале поставок Киеву танков Leopard 2. Есть вероятность, что это произойдет в течение ближайших суток. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. «Мой инсайд из Давоса. Германия на этой неделе может объявить о передаче танков Leopard для Украины. Может быть, это сделает Шольц уже завтра», — написал Гончаренко у себя в telegram-канале. Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что поставки Украине танков Leopard 2 не исключены, несмотря на первоначальное сопротивление властей передаче подобного вооружения киевскому режиму. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал URA.RU о том, как могут повлиять Leopard 2 на проведение специальной военной операции (СВО). Согласно его мнению, они не окажут серьезного воздействия на ситуацию в конфликте. Эксперты портала Military Watch также выразили сомнения в возможностях эффективного использования данного вооружения на территории Украины в силу характеристик, не позволяющих быть этим танкам в достаточной степени мобильными, передает RT.