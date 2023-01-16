Пермяков зовет на работу завод, накопивший убытки на четверть миллиарда

Убыточный оборонный завод Стерлитамака ищет в Перми инженеров

Пермскому заводу нужны инженеры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стерлитамакский завод оборонно-промышленного комплекса «Красный пролетарий», накопивший убытки на четверть миллиарда, ищет в Перми инженера-конструктора. Иногороднему специалисту предприятие готово предоставить жилье и выплату зарплаты дважды в месяц. Рабочая неделя — пятидневная, трудиться необходимо восемь часов в день. Объявление с описанием вакансии размещено на сайте Headhunter.

«АО „Красный пролетарий“ — предприятие оборонно-промышленного комплекса. В связи с расширением линейки продукции и услуг примет на работу инженера — конструктора 1-3 категорий. Обязанности: проектирование и расчет насосного оборудования. Желательно опыт работы по гидроразрыву пласта», — сообщается в объявлении.

Среди требований к новому сотруднику указаны высшее техническое образование и знание нормативной документации в области проектирования. Уровень заработной платы — до 50 тысяч рублей. Помимо Перми, завод также ищет сотрудников в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Уфе на должности слесаря, токаря, шлифовщика и менеджера по продажам.

Акционерное общество «Красный пролетарий» находится в Стерлитамаке и занимается проектированием и производством оборудования для геологоразведки и бурения. Это передвижные насосные установки и установки для сбора и закачки нефти. По данным сервиса СБИС, в 2021 году завод накопил убытки на сумму более 260 миллионов рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми оборонный завод ищет сотрудника на зарплату в 300 тысяч рублей. Такие деньги предприятие готово платить токарю-револьверщику.