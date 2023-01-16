16 января 2023

Пермский мэр-старожил уволился ради повышения

Глава Добрянского округа Пермского края Константин Лызов написал заявление об увольнении
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная палата, подписание соглашения с советом муниципальных образований Пермского края. Пермь, портрет, лызов константин
Константин Лызов руководил Добрянкой с 2005 года Фото:

Глава Добрянского округа Пермского края Константин Лызов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Чиновник, возглавлявший территорию около 20 лет и получивший приглашение перейти на работу в администрацию губернатора Дмитрия Махонина, пробудет мэром до 27 января.

«Уже подано заявление по собственному желанию об уходе с поста главы округа, последний рабочий день — 27 января», — сообщает издание «Зори плюс» со ссылкой на самого Лызова. Временно исполнять его обязанности будет, скорее всего, первый заместитель Николай Поздеев.

Ранее сообщалось, что Лызов, с 2005 года возглавляющий Добрянку, получит пост заместителя главы администрации губернатора по вопросам местного самоуправления. Кроме должности мэра, он освободит и кресло руководителя совета глав муниципальных образований Пермского края.

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Глава Добрянского округа Пермского края Константин Лызов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Чиновник, возглавлявший территорию около 20 лет и получивший приглашение перейти на работу в администрацию губернатора Дмитрия Махонина, пробудет мэром до 27 января. «Уже подано заявление по собственному желанию об уходе с поста главы округа, последний рабочий день — 27 января», — сообщает издание «Зори плюс» со ссылкой на самого Лызова. Временно исполнять его обязанности будет, скорее всего, первый заместитель Николай Поздеев. Ранее сообщалось, что Лызов, с 2005 года возглавляющий Добрянку, получит пост заместителя главы администрации губернатора по вопросам местного самоуправления. Кроме должности мэра, он освободит и кресло руководителя совета глав муниципальных образований Пермского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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