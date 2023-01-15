Источник назвал претендентов на пост куратора всех пермских мэров

На пост руководителя краевого совета мэров рассматриваются главы Кунгура и Пермского района

16 января 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Вадим Лысанов считается одним из самых опытных глав Фото: Сергей Шадрин © URA.RU На пост руководителя совета глав муниципальный образований Пермского края рассматриваются глава Пермского района Владимир Цветов и глава Кунгурского округа Вадим Лысанов. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах. Занимающий сейчас этот пост глава Добрянки Константин Лызов переходит на работу в администрацию губернатора. «На пост председателя совет глав муниципальных образований будет назначен или Цветов, или Лысанов», — отметил источник. Владимир Цветов не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Вадим Лысанов заявил, что не владеет такой информацией. Подобных предложений ему не поступало. Сейчас он является членом правления совета глав. Вадим Лысанов руководит Кунгурским районом с 2011 года. После объединения с городом он возглавил новый муниципалитет (Кунгурский муниципальный округ). О том, что возглавляющий Добрянку больше 20 лет Константин Лызов займется муниципальной политикой в Пермском крае, сообщил «Коммерсант-Прикамье». Он получит пост заместителя главы администрации губернатора по вопросам местного самоуправления. Константин Лызов не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

На пост руководителя совета глав муниципальный образований Пермского края рассматриваются глава Пермского района Владимир Цветов и глава Кунгурского округа Вадим Лысанов. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах. Занимающий сейчас этот пост глава Добрянки Константин Лызов переходит на работу в администрацию губернатора. «На пост председателя совет глав муниципальных образований будет назначен или Цветов, или Лысанов», — отметил источник. Владимир Цветов не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Вадим Лысанов заявил, что не владеет такой информацией. Подобных предложений ему не поступало. Сейчас он является членом правления совета глав. Вадим Лысанов руководит Кунгурским районом с 2011 года. После объединения с городом он возглавил новый муниципалитет (Кунгурский муниципальный округ). О том, что возглавляющий Добрянку больше 20 лет Константин Лызов займется муниципальной политикой в Пермском крае, сообщил «Коммерсант-Прикамье». Он получит пост заместителя главы администрации губернатора по вопросам местного самоуправления. Константин Лызов не ответил на звонок корреспондента URA.RU.