Ученые выявили у россиян мутацию, вызывающую опасную болезнь

Ученые нашли у россиян мутацию, которая вызывает депрессию и воспаление кишечника

17 января 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

У россиян нашли ген, который вызывает депрессию и кишечные воспаления Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Ученые-генетики обнаружили у россиян мутацию, которая вызывает депрессию и воспалительные заболевания кишечника. Результаты исследования опубликовал медико-генетический центр Genotek. «Специалисты проанализировали геномные данные более 4,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет. У каждого из них наличие депрессии определялось с помощью специального опросника (госпитальная шкала HADS). В результате в гене MAGI2 была найдена новая мутация (rs521851), предрасполагающая к депрессии», — говорят результаты исследования. Их опубликовали «Известия». Этот же ген вызывает воспалительные процессы в кишечнике. Сообщается, что такая мутация была обнаружена у 10% человек, принявших участие в исследовании. Эксперты выяснили, почему депрессия развивается по-разному у мужчин и женщин. У женщин это заболевание встречается в два раза чаще, передает «Ридус». Кроме того, стресс воздействует на разные участки мозга в зависимости от пола, что обуславливает разницу в реакции на антидепрессанты.

Ученые-генетики обнаружили у россиян мутацию, которая вызывает депрессию и воспалительные заболевания кишечника. Результаты исследования опубликовал медико-генетический центр Genotek. «Специалисты проанализировали геномные данные более 4,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет. У каждого из них наличие депрессии определялось с помощью специального опросника (госпитальная шкала HADS). В результате в гене MAGI2 была найдена новая мутация (rs521851), предрасполагающая к депрессии», — говорят результаты исследования. Их опубликовали «Известия». Этот же ген вызывает воспалительные процессы в кишечнике. Сообщается, что такая мутация была обнаружена у 10% человек, принявших участие в исследовании. Эксперты выяснили, почему депрессия развивается по-разному у мужчин и женщин. У женщин это заболевание встречается в два раза чаще, передает «Ридус». Кроме того, стресс воздействует на разные участки мозга в зависимости от пола, что обуславливает разницу в реакции на антидепрессанты.