Ученые выявили у россиян мутацию, вызывающую опасную болезнь

Ученые нашли у россиян мутацию, которая вызывает депрессию и воспаление кишечника
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Клинический институт репродуктивной медицины в Ельцин Центре. Екатеринбург, микроскоп, медицина
У россиян нашли ген, который вызывает депрессию и кишечные воспаления Фото:

Ученые-генетики обнаружили у россиян мутацию, которая вызывает депрессию и воспалительные заболевания кишечника. Результаты исследования опубликовал медико-генетический центр Genotek.

«Специалисты проанализировали геномные данные более 4,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет. У каждого из них наличие депрессии определялось с помощью специального опросника (госпитальная шкала HADS). В результате в гене MAGI2 была найдена новая мутация (rs521851), предрасполагающая к депрессии», — говорят результаты исследования. Их опубликовали «Известия».

Этот же ген вызывает воспалительные процессы в кишечнике. Сообщается, что такая мутация была обнаружена у 10% человек, принявших участие в исследовании.

Эксперты выяснили, почему депрессия развивается по-разному у мужчин и женщин. У женщин это заболевание встречается в два раза чаще, передает «Ридус». Кроме того, стресс воздействует на разные участки мозга в зависимости от пола, что обуславливает разницу в реакции на антидепрессанты.

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Ученые-генетики обнаружили у россиян мутацию, которая вызывает депрессию и воспалительные заболевания кишечника. Результаты исследования опубликовал медико-генетический центр Genotek. «Специалисты проанализировали геномные данные более 4,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет. У каждого из них наличие депрессии определялось с помощью специального опросника (госпитальная шкала HADS). В результате в гене MAGI2 была найдена новая мутация (rs521851), предрасполагающая к депрессии», — говорят результаты исследования. Их опубликовали «Известия». Этот же ген вызывает воспалительные процессы в кишечнике. Сообщается, что такая мутация была обнаружена у 10% человек, принявших участие в исследовании. Эксперты выяснили, почему депрессия развивается по-разному у мужчин и женщин. У женщин это заболевание встречается в два раза чаще, передает «Ридус». Кроме того, стресс воздействует на разные участки мозга в зависимости от пола, что обуславливает разницу в реакции на антидепрессанты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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