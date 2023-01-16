Глава Кургана объяснила, почему новое расписание автобусов висит в неудобном месте

Глава Кургана обвинила вандалов в неудобном расположении расписания маршрутов на остановках

17 января 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Мэр Кургана Елена Ситникова рассказала о транспортной реформе во время прямого эфира в ЦУР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане доски с расписанием новых маршрутов на остановках установили высоко, чтобы до них не дотянулись вандалы. Об этом 17 января рассказала глава Кургана Елена Ситникова во время прямого эфире, который проводят представители Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте». «До конца января мы всю работу отладим. Что касается информационных досок, аншлагов, они у нас размещены. Единственное, что мы в тестовом режиме ставили на остановках на уровне глаз, но к сожалению, уважаемые горожане, у нас есть вандализм. Эти доски просто портят, как и некоторые остановки», — рассказала Ситникова. Ранее горожане в группах соцсети «ВКонтакте» жаловались, что доски с расписанием новых маршрутов установлены слишком высоко. Также они были недовольны слишком мелким шрифтом на табличках. По данным группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт», на разработку этих аншлагов было потрачено почти 800 тыс. рублей. Руководитель городского транспортного управления Павел Коваленко во время эфира добавил, что аншлаги были отредактированы с учетом пожеланий горожан и они будут более читаемые. В рамках транспортной реформы в Кургане планируется, что 40 новых маршрутов постепенно заменят 51 старый. По словам Коваленко, в Кургане до конца года планируют обновить около 33% автобусов этих 40 маршрутов. За первую неделю действия реформы горожане оставили более 500 жалоб, связанных с автобусами. Перевозчики считают, что проблемы реформы связаны с неправильно составленными графиками, возросшим числом светофоров и ремонтом дорог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане доски с расписанием новых маршрутов на остановках установили высоко, чтобы до них не дотянулись вандалы. Об этом 17 января рассказала глава Кургана Елена Ситникова во время прямого эфире, который проводят представители Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте». «До конца января мы всю работу отладим. Что касается информационных досок, аншлагов, они у нас размещены. Единственное, что мы в тестовом режиме ставили на остановках на уровне глаз, но к сожалению, уважаемые горожане, у нас есть вандализм. Эти доски просто портят, как и некоторые остановки», — рассказала Ситникова. Ранее горожане в группах соцсети «ВКонтакте» жаловались, что доски с расписанием новых маршрутов установлены слишком высоко. Также они были недовольны слишком мелким шрифтом на табличках. По данным группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт», на разработку этих аншлагов было потрачено почти 800 тыс. рублей. Руководитель городского транспортного управления Павел Коваленко во время эфира добавил, что аншлаги были отредактированы с учетом пожеланий горожан и они будут более читаемые. В рамках транспортной реформы в Кургане планируется, что 40 новых маршрутов постепенно заменят 51 старый. По словам Коваленко, в Кургане до конца года планируют обновить около 33% автобусов этих 40 маршрутов. За первую неделю действия реформы горожане оставили более 500 жалоб, связанных с автобусами. Перевозчики считают, что проблемы реформы связаны с неправильно составленными графиками, возросшим числом светофоров и ремонтом дорог.