16 января 2023

В Перми такси попало в ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
В Перми автомобиль такси столкнулся с иномаркой Фото:

В Перми на Средней дамбе произошла авария с участием автомобиля такси. Видео случившегося опубликовали очевидцы в сообществе «ЧП и ДТП Пермь, Пермский край» в социальной сети «ВКонтакте».

«Очевидцы сообщают о мощном ДТП на Средней», — пишет автор видеоролика в посте. Источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что столкновение произошло утром. В ДТП попали два автомобиля марок Mitsubishi и Skoda.

По словам источника URA.RU в правоохранительных органах, в аварии никто не пострадал. URA.RU направило запросы информации в пресс-службы УМВД по городу Перми и министерство здравоохранения региона.

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В Перми на Средней дамбе произошла авария с участием автомобиля такси. Видео случившегося опубликовали очевидцы в сообществе «ЧП и ДТП Пермь, Пермский край» в социальной сети «ВКонтакте». «Очевидцы сообщают о мощном ДТП на Средней», — пишет автор видеоролика в посте. Источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что столкновение произошло утром. В ДТП попали два автомобиля марок Mitsubishi и Skoda. По словам источника URA.RU в правоохранительных органах, в аварии никто не пострадал. URA.RU направило запросы информации в пресс-службы УМВД по городу Перми и министерство здравоохранения региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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