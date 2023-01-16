В Перми автомобиль такси столкнулся с иномаркой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми на Средней дамбе произошла авария с участием автомобиля такси. Видео случившегося опубликовали очевидцы в сообществе «ЧП и ДТП Пермь, Пермский край» в социальной сети «ВКонтакте».

«Очевидцы сообщают о мощном ДТП на Средней», — пишет автор видеоролика в посте. Источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что столкновение произошло утром. В ДТП попали два автомобиля марок Mitsubishi и Skoda.

По словам источника URA.RU в правоохранительных органах, в аварии никто не пострадал. URA.RU направило запросы информации в пресс-службы УМВД по городу Перми и министерство здравоохранения региона.