В Перми автомобиль такси столкнулся с иномаркой
В Перми на Средней дамбе произошла авария с участием автомобиля такси. Видео случившегося опубликовали очевидцы в сообществе «ЧП и ДТП Пермь, Пермский край» в социальной сети «ВКонтакте».
«Очевидцы сообщают о мощном ДТП на Средней», — пишет автор видеоролика в посте. Источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что столкновение произошло утром. В ДТП попали два автомобиля марок Mitsubishi и Skoda.
По словам источника URA.RU в правоохранительных органах, в аварии никто не пострадал. URA.RU направило запросы информации в пресс-службы УМВД по городу Перми и министерство здравоохранения региона.
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