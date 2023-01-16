В администрации курганского округа чиновница работает, находясь на Дальнем Востоке

В Щучанском округе чиновница работает в администрации, находясь на Дальнем Востоке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учителя Щучанского округа Курганской области недовольны сотрудниками местного управления образования, один из которых живет на Дальнем Востоке. Такое обращение они написали в группе Центра управления региона (ЦУР) по Курганской области.

«Почему в районо работают люди, которые несколько лет живут в других областях? Одна из сотрудниц, например, живет на Дальнем Востоке. Другая работает директором школы и как-то совмещает должность в районо, не бывая в Щучье. Как такое может быть?» — вопрос задала пользовательница Ирина Иванова по просьбе учителей одной из районных школ. Также преподавателей возмутило, что заведующая районо также является заведующей детским садом.

Региональный департамент образования ответил, что в отделе управления образования Щучья работают три сотрудника. «Они обладают необходимыми компетенциями для этого. Согласно трудовому договору, выполнение ими данной деятельности возможно, в том числе, и на удаленной основе», — отметили в департаменте. Также они добавили, что должность руководителя подразделения сейчас вакантна.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отдел управления образования Щучья. На телефонный звонок никто не ответил. Редакция направила запрос в администрацию.

В сентябре 2022 года жители Щучанского округа жаловались на массовое увольнение чиновников, а именно на уход первого заместителя главы округа, специалистов по закупкам. В том числе, по словам источника, уволились почти все сотрудники отдела спорта.