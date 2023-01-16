Актер Гальцев из Кургана раскритиковал передачу Соловьева

Актер Гальцев из Кургана считает, что «с народном надо разговаривать по-другому» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Актер Юрий Гальцев, родившийся в городе Кургане, дал интервью, в котором рассказал о своем недовольстве программами журналиста Владимира Соловьева. Интервью артиста доступно на youtube-канале «Эмпатия Манучи».

«С нами говорят, будто мы — не мы. Ты смотрел передачи, которые идут после программы „Время“ (речь идет о передаче „Вечер с Владимиром Соловьевым“ — прим. ред. „Эмпатия Манучи“)? Я почему-то не могу смотреть долго это. С народом надо говорить по-другому», — пояснил Гальцев в интервью.

По словам актера, в стране выросли люди, которые говорят лозунгами. Гальцев считает, что «мир поменялся» и из-за этого нужно пересмотреть то, как доносить информацию для зрителей. Юморист также отметил важность единства жителей России. «Плотина не всегда является плотиной. Иногда вскрывается лед, и река может пойти вспять, а мы должны держаться вместе», — добавил юморист.

Ранее URA.RU писало, что актер Гальцев нашел преимущество Кургана перед Петербургом. По его словам, в северной столице России нестабильная погода, из-за чего на дорогах то лужи, то большие снега. Юморист также отметил, что ему нравятся прогулки по набережной Кургана.