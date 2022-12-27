Юрий Гальцев презентовал свой сборник стихов в курганском книжном магазине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Актер Юрий Гальцев, который родился в Курганской области, рассказал про преимущество города перед северной столицей на презентации своего сборника стихотворений «Папин борщ» в сети книжных магазинов «Читай-город». Об этом артист сообщил на встрече, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня целый день надышаться не могу, потому что у нас в Санкт-Петербурге то минут, то плюс, то слякоть. Гуляю по Набережной — снежно, хорошо, красиво. Тем более я был в Кургане год назад», — пояснил Юрий Гальцев.

На встрече с местными жителями, актер прочитал стихи. Одно из них он посвятил курганскому подъезду на улице Гоголя, 123, в котором Гальцев жил вместе с родителями. «Мне приятно узнать, как ответят мои земляки на стихотворения. Я сделал так, чтобы каждый из них был с какой-то изюминкой. Я прочитаю и вы поймете, что это не просто край цветущий, сирена, паровозы и улица Станционная», — пояснил Гальцев.

Ранее URA.RU писало, что выходец из Курганской области, актер Юрий Гальцев споет в местном книжном магазине. Слова для песен, которые исполнит актер, он взял из своих стихотворений, которые входят в сборник «Папин борщ». В книжном магазине Гальцев свою книгу также презентует.