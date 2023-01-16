Аналитики SuperJob рассказали, сколько компаний ЯНАО индексировали зарплату в 2022 году

В ЯНАО 7 из 10 компаний индексировали зарплаты в течение последнего года. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании SuperJob.
«Большинство компаний ЯНАО повышало зарплаты сотрудников в течение последнего года. Менее чем полгода назад проводили индексацию зарплат сотрудников в 40% компаний ЯНАО. Каждый третий работодатель (32%) делал это 6—12 месяцев назад», — говорится в сообщении.
Также аналитики сообщают, что 48% сотрудников, получивших прибавку считают, что их доход вырос на 5-10%. Почти у 30% зарплата выросла менее чем на 5%. Увеличение оклада на 11—25% отметил каждый десятый, на 26—50% — только 4% опрошенных.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники в ЯНАО, которые пропускали занятия в школе зарабатывают больше. Также почти половина опрошенных ямальцев хотя бы раз прогуливали уроки.
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