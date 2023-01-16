Мамы в ЯНАО не могут найти популярный препарат для младенцев

Из аптек в ЯНАО пропал детский антибиотик в суспензии «Азитромицин»

Мамы в Ноябрьске не могут найти в аптеках города детский антибиотик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мамы младенцев в Ноябрьске (ЯНАО) не могут найти в аптеках суспензию популярного антибиотика «Азитромицин». Об этом женщины написали в соцсети «ВКонтакте».

«Мамочки, спасайте знаниями, ребенку грудному назначен „Азитромицин“, которого в аптеках нашего города нет. Чем заменяли ваши педиатры? Только 100% точность, пожалуйста», — написала анонимно автор в группе «Нетипичные родители Ноябрьска».

В комментариях местные жительницы порекомендовали аптеки, в которых лекарство может быть, а также предложили поделиться препаратом. «У меня есть новая упаковка „Азитромицина“ в виде суспензии», — ответила Елена Галимжанова. «В „Аптеке от склада“ заказывала», — ответила Лариса Мельник.

Как пояснила корреспонденту фармацевт одной из аптек, врачи выписывают именно этот антибиотик, потому что «Азитромицин» имеет уникальную фармакокинетику, выгодно отличающую препарат от многих антибиотиков из других групп. «Скорее всего, именно по этой причине его сейчас нет — раскупили», — предположила специалист.

Ранее в Лабытнанги пациенты также не могли найти этот препарат. Мамы жаловались, что не могут найти его в аптеках города.