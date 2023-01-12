Из аптек города ЯНАО пропал востребованный антибиотик

Из аптек Лабытнанги пропал антибиотик широкого спектра «Азитромицин»

Жители ЯНАО не могут найти в аптеках города популярный антибиотик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались, что из аптек пропал востребованный детьми и взрослыми антибиотик «Азитромицин». Как пишут горожане в соцсети «ВКонтакте», препарат не найти даже в интернет-аптеках.

«Ребенку выписали „Азитромицин“, но в форме порошка для приготовления суспензии его нет ни в одной аптеке города (включая интернет-аптеки). Если вы знаете, где он продается, то поделитесь информацией», — написал анонимно автор в группе «Лабытнанги Info».

Под публикацией горожане отметили, что антибиотик действительно отсутствует в аптеках города. «Салехард, в „Аптеке от склада“ нет, в „Ригле“ тоже нет», — уточнила Зоя Янкина. «Нам выдавали в поликлинике. Поищите в Харпе. Мы искали препарат, не было ни в Лабытнанги, ни в Тюмени, ни в Салехарде, а в Харпе аж 11 штук было», — добавила Кристина Дадажонова.

URA.RU направило запрос в департамент окружного здравоохранения. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что из аптек пропали популярные детские препараты. Жители региона не могли найти в аптеках «Бифиформ Бэби» и «Нурофен».