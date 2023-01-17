Свердловчанин заплатит женщине 350 тысяч рублей за простреленную ногу

Житель Свердловской области заплатит 350 тысяч рублей за простреленную ногу Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Свердловской области Павел прострелил ногу женщине Марии. Выстрел из ружья обошелся Павлу в 350 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда.

«В 2020 году мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из обреза охотничьего ружья в воздух, решив напугать своих земляков. Несколько человек повалили Павла и стали отбирать оружие, из-за чего произошел второй выстрел в правую стопу Марии», — сказано в сообщении.

Травма была квалифицирована врачами как вред здоровью средней тяжести. Мария до сих пор испытывает дискомфорт при ходьбе, к тому же на ноге остались шрамы.

Сотрудники полиции в возбуждении уголовного дела отказали. Причиной стало отсутствие в действиях Павла состава преступления.

В Дзержинском районном суде Нижнего Тагила приняли иск Марии частично. С мужчины взыскана компенсация морального вреда в размере 350 тысяч рублей.