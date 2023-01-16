Чиновники Ямала предпочитают отдыхать на Алтае и в Крыму Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Власти ЯНАО запретили местным чиновникам выезжать за пределы Российской Федерации. Как сообщил URA.RU источник в правительстве региона, распоряжение было дано летом, но придерживаются его не все.

«Чиновникам ЯНАО с лета дано распоряжение не ездить за границу», — сообщил инсайдер. Он отмечает, что такого решения придерживаются не все госслужащие. «Чиновники, которые на виду, однозначно придерживаются — отдыхают на Алтае, Камчатке, в Краснодарском крае и Крыму», — добавил собеседник.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов дал негласное указание госслужащим не проводить корпоративы на Новый год. Чиновникам рекомендовали ограничиться поздравлениями и обменом подарков.