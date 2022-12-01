Руководители муниципалитетов и директора департаментов правительства ЯНАО получили негласное распоряжение от Дмитрия Артюхова не проводить новогодние корпоративы. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве.
«Есть рекомендация не устраивать, скажем так, пиров накануне нового года. Чиновникам было рекомендовано обменяться символическими подарками или снять милые ролики про итоги года», — рассказал инсайдер.
В правительство ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что некоторые муниципалитеты ЯНАО отказались от новогодних корпоративов. Также, в некоторых городах региона жители не увидят праздничный салют в новогоднюю ночь.
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