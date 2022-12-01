Всем чиновникам ЯНАО поступило негласное указание от Артюхова не проводить новогодние корпоративы. Инсайд

02 декабря 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

Чиновникам рекомендовано обменяться символическими подарками или снять милые ролики про итоги года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Руководители муниципалитетов и директора департаментов правительства ЯНАО получили негласное распоряжение от Дмитрия Артюхова не проводить новогодние корпоративы. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве. «Есть рекомендация не устраивать, скажем так, пиров накануне нового года. Чиновникам было рекомендовано обменяться символическими подарками или снять милые ролики про итоги года», — рассказал инсайдер. В правительство ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что некоторые муниципалитеты ЯНАО отказались от новогодних корпоративов. Также, в некоторых городах региона жители не увидят праздничный салют в новогоднюю ночь.

Руководители муниципалитетов и директора департаментов правительства ЯНАО получили негласное распоряжение от Дмитрия Артюхова не проводить новогодние корпоративы. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве. «Есть рекомендация не устраивать, скажем так, пиров накануне нового года. Чиновникам было рекомендовано обменяться символическими подарками или снять милые ролики про итоги года», — рассказал инсайдер. В правительство ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что некоторые муниципалитеты ЯНАО отказались от новогодних корпоративов. Также, в некоторых городах региона жители не увидят праздничный салют в новогоднюю ночь.