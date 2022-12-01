01 декабря 2022
30 ноября 2022

Всем чиновникам ЯНАО поступило негласное указание от Артюхова не проводить новогодние корпоративы. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, жест руками, артюхов дмитрий
Чиновникам рекомендовано обменяться символическими подарками или снять милые ролики про итоги года Фото:

Руководители муниципалитетов и директора департаментов правительства ЯНАО получили негласное распоряжение от Дмитрия Артюхова не проводить новогодние корпоративы. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве.

«Есть рекомендация не устраивать, скажем так, пиров накануне нового года. Чиновникам было рекомендовано обменяться символическими подарками или снять милые ролики про итоги года», — рассказал инсайдер.

В правительство ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что некоторые муниципалитеты ЯНАО отказались от новогодних корпоративов. Также, в некоторых городах региона жители не увидят праздничный салют в новогоднюю ночь.

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Руководители муниципалитетов и директора департаментов правительства ЯНАО получили негласное распоряжение от Дмитрия Артюхова не проводить новогодние корпоративы. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве. «Есть рекомендация не устраивать, скажем так, пиров накануне нового года. Чиновникам было рекомендовано обменяться символическими подарками или снять милые ролики про итоги года», — рассказал инсайдер. В правительство ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что некоторые муниципалитеты ЯНАО отказались от новогодних корпоративов. Также, в некоторых городах региона жители не увидят праздничный салют в новогоднюю ночь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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