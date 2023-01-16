В Нижневартовске из-за коммунального ЧП затопило улицу. Фото

17 января 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске затопило улицу Мира Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) из-за повреждения сетей холодного водоснабжения затопило улицу Мира в районе пересечения с улицей Салманова. В пресс-службе ресурсоснабжающей компании-концессионера «Нижневартовские коммунальные системы» корреспонденту URA.RU сообщили, что на месте работает аварийная бригада. «Мы разбираемся в причинах происшествия в районе Мира, 101. Сейчас на месте работает бригада, ищет утечку. Пока других подробностей сообщить не можем, как только появится информация, оперативно разместим», — прокомментировали НКС. В telegram-канале мэрии Нижневартовска сообщили, что, по предварительной версии, лопнул пожарный гидрант. «По данным НКС, обнаружена течь холодной воды из канализационного люка. Предположительно, лопнул пожарный гидрант. На месте события перекрыли подачу воды, производится откачка. Также выехала дорожная техника для расчистки дороги. Ситуация остается на контроле администрации города и коммунальных служб», — добавили в администрации города. В микрорайонах «ипотечной долины» затопило улицу Мира Фото: Viber-сообщество «Ипотечка 86нв»

В Нижневартовске (ХМАО) из-за повреждения сетей холодного водоснабжения затопило улицу Мира в районе пересечения с улицей Салманова. В пресс-службе ресурсоснабжающей компании-концессионера «Нижневартовские коммунальные системы» корреспонденту URA.RU сообщили, что на месте работает аварийная бригада. «Мы разбираемся в причинах происшествия в районе Мира, 101. Сейчас на месте работает бригада, ищет утечку. Пока других подробностей сообщить не можем, как только появится информация, оперативно разместим», — прокомментировали НКС. В telegram-канале мэрии Нижневартовска сообщили, что, по предварительной версии, лопнул пожарный гидрант. «По данным НКС, обнаружена течь холодной воды из канализационного люка. Предположительно, лопнул пожарный гидрант. На месте события перекрыли подачу воды, производится откачка. Также выехала дорожная техника для расчистки дороги. Ситуация остается на контроле администрации города и коммунальных служб», — добавили в администрации города.